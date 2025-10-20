La revolución estética contra las "caras copia" comienza en Alicante

Los retoques estéticos se han convertido en una práctica cada vez más habitual entre los jóvenes. Según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), las intervenciones en pacientes de entre 16 y 25 años han crecido entre un 14% y un 20%, impulsadas por la influencia de las redes sociales y de los famosos que marcan tendencia. Sin embargo, los expertos advierten que esta búsqueda de un ideal uniforme puede resultar perjudicial, ya que muchos jóvenes acaban siguiendo un mismo patrón sin tener en cuenta la anatomía individual de sus rostros.

Frente a esta tendencia, la cirujana maxilofacial alicantina Mar Gonzálvez ha acuñado el concepto de "belleza silenciosa". Se trata de un enfoque holístico que analiza el rostro de manera individual, considerando la anatomía desde la piel hasta el hueso, para acompañar el envejecimiento de forma natural, sin necesidad de transformarlo. "Somos más de 8.000 millones de personas, y cada una con una cara diferente. Sin embargo, hoy en día, entre filtros, videollamadas y la exposición constante a la imagen, parece imponerse un tipo de rostro estándar", señala Gonzálvez.

Con más de quince años de experiencia en medicina estética, la doctora ha basado su trabajo en principios éticos, científicos y humanos. "En un mundo donde las tendencias cambian a ritmo vertiginoso y la presión por la perfección afecta a millones de personas, decidí apostar por algo distinto: la belleza que cada uno ya posee y que nos hace auténticos", afirma la especialista. De esta forma, primero realiza un diagnóstico anatómico de toda la cara para, posteriormente, generar una adaptación personalizada a la cara para producir un retoque sutil que conviva en armonía con el propio rostro.

Mar Gonzálvez, en su clínica ubicada en la avenida Maisonnave / PILAR CORTES

Este método que ha creado, que consiste en respetar la anatomía y celebrar la individualidad, ha tomado prestado el nombre del concepto de "lujo silencioso", que hace referencia al uso de prendas de vestir de alta calidad, generalmente elaboradas por firmas de lujo, pero que no cuentan con ningún logo o detalle característico que llame la atención favoreciendo el uso de las prendas sin estridencias. "Belleza silenciosa hace referencia a esa misma filosofía: mejorar sin llamar la atención, utilizando la cirugía, la medicina estética, la nutrición o la cosmética como herramientas para acompañar el paso del tiempo", subraya.

La ética y la conversación son el eje del trabajo de la cirujana. Todo comienza con una escucha al paciente para, posteriormente, proporcionarle la mejor opción para abordarlo. "Soy yo quien decide qué tratamientos realizamos. A veces mi propuesta coincide con la idea del paciente; otras, no. Por tanto, si considero que una intervención no es adecuada, prefiero no realizarla. Mi meta es construir una relación de confianza a largo plaz basada en la honestidad y el respeto por la anatomía del paciente", se sincera.

Acompañar el envejecimiento

El envejecimiento facial es un proceso progresivo que afecta a todas las capas del rostro, desde la piel al hueso, pasando por la grasa y los músculos. Con el paso del tiempo, la producción de colágeno y elastina disminuye, lo que provoca pérdida de firmeza y elasticidad. A nivel interno, los músculos se debilitan y el hueso facial se reabsorbe lentamente, alterando el soporte natural del rostro. Todo ello actúa como un “acordeón” que se va desajustando: la piel, más laxa, acaba resultando demasiado amplia para la estructura que la sostiene, lo que genera arrugas, pliegues y flacidez.

“El resultado es el descolgamiento”, explica la doctora Gonzálvez. “Antes, las cirugías estiraban solo la piel, y los resultados eran artificiales. Hoy se trabaja sobre esa faja interna que sostiene las estructuras faciales, devolviéndole soporte y naturalidad”. Los avances en medicina estética también han permitido pasar de rellenar arrugas a reponer los volúmenes perdidos, y de paralizar los músculos a relajarlos para conservar la expresión. “En definitiva, se trata de devolverle a cada capa lo que necesita, sin alterar la armonía del rostro”, añade.

Mar Gonzálvez, con su libro "Belleza silenciosa", tras la entrevista con INFORMACIÓN / PILAR CORTES

Para la cirujana maxilofacial, autora del concepto de “belleza silenciosa”, un análisis detallado de la anatomía del rostro permite anticipar los efectos del envejecimiento. Según explica: “Cuando alguien modifica su rostro sin respetar su anatomía ni sus rasgos, y sin considerar cómo envejecerá en el futuro, asume un riesgo importante. Lo preocupante de la tendencia de ‘caras copia’ es que persigue un ideal fijo, una foto congelada en el tiempo”. En este sentido, no se trata de acompañar el envejecimiento, sino de transformarlo, lo que va en contra de la metodología y la ética de la doctora alicantina, que ha publicado el libro Belleza Silenciosa. La epidemia de los rostros perdidos.

Industria en expansión

Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en 2024 se realizaron más de 17,4 millones de intervenciones quirúrgicas y 20,5 millones de procedimientos no invasivos en todo el mundo. En total, cerca de 38 millones de tratamientos estéticos, lo que supone un incremento global del 42,5% en los últimos cuatro años. Los datos reflejan el crecimiento sostenido de una industria en expansión impulsada por la demanda de mejoras físicas enfocadas en corregir imperfecciones y combatir el envejecimiento.