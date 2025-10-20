Tapa y vino de Alicante por 5 euros: estos son los 23 bares de Alicante de la 'Ruta de Taberneros'
Originales degustaciones con los nombres de antiguas tabernas de la ciudad desde los siglos XVII y XVIII
Tapas maridadas con vino Denominación de Origen Alicante a un precio de 5 euros. Es la conocida como ‘Ruta de Taberneros’ de Alicante en la que participan 23 establecimientos con motivo de Alicante Capital Española de la Gastronomía.
Desde el 20 de octubre y hasta al 15 de noviembre se celebrará esta ruta que se enmarca dentro de la celebración del congreso internacional ‘Alicante, capital histórica del vino en el Mediterráneo’ que se celebra en el MARQ del 29 al 31 de octubre Valenciana y el Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante.
En la ‘Ruta de Taberneros’ cada uno de los 23 bares y restaurantes participantes servirá una tapa maridada con un vino alicantino utilizando nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la “Junta d´inhibición del Ví foraster de Alacant”. Este organismo creado en 1510 por Fernando de Aragón fue uno los más influyentes actores económicos y sociales de la ciudad durante tres siglos, encargado de proteger y defender el afamado vino de Alicante que se exportaba a todo el mundo desde el puerto de la ciudad, explican desde el Consejo Regulador. El control que se realizaba en las tabernas de la ciudad, donde se comercializaba el vino, así como en las entradas y salidas al puerto, fue clave y ha permitido mantener esa memoria de tabernas en los documentos llamados “Manifiestos del ví”, custodiados en el Archivo Municipal donde se registraban controles, pleitos y demás actividad.
Así, alicantinos y visitantes podrán pedir la tapa Juan Gaya, la de la Calle Valle, la del Mesón del Olmo, la de José Boulgny e Hijo o la de José Pascual de Bonanza, entre otras, que le servirán con un vino DO Alicante a un precio de 5 euros.
Los participantes podrán elegir su tapa favorita votando a través del perfil de Instagram “detapasporAlicante” y un jurado profesional también otorgará un premio oficial como conmemoración de esta actividad.
Los 23 restaurantes de la 'Ruta de Taberneros'
- Gastro BAR 2&Tres: TAPA JUAN GAYA. Tosta de pan de cristal de escalivada con sardina y mollitas
- Cheos Restaurante: TAPA JOSÉ BOULIGNY E HIJO. Croqueta de jamón trufada
- Osiris Wine Boutique: TAPA RICHART
- Aperitivos Gisbert: TAPA JUAN RODRÍGUEZ. Gilda, mi amor
- Cervecería El Merengue: TAPA JUAN BAUTISTA AMY. Ensaladilla rusa
- Pipirrana Vermut: TAPA LARRIBA. Patatas pipirrana
- Bar Bribone. Hotel Meliá Alicante: TAPA NICOLÁS, ANTONIO Y LEONARDO SEVILLA. Marinera de merluza de pincho y anchoa de bota
- Restaurante El Mincho: TAPA LUIS LOMBARDÓN. Gyozas de cocido y su caldo
- Restaurante Racó del Pla: TAPA ANTONIO PAVÍA. Marinera de pulpo y su pimentón
- Cervecería Ca Mati: TAPA SAN JUAN. Mini Tosta de Verduritas Asadas con su cama de Alioli y Sardinita Ahumada de nuestra Bahía
- El Molí Rambla: TAPA FRANCISCO MARABEUF. Milhoja caramelizada de foie con mermelada de tomate, modena y crocanti de kikos
- Restaurante Racó del Pla Condomina: TAPA SOLER-SORIANO. Tosta de foie de rape con gelatina de Pedro Ximenez y confitura de higo
- Hotel Boutique Calas Alicante: TAPA HERMANOS FABIANI. Torradeta de la huerta con sardina ahumada y crema templada de berenjena
- Tapería El Txoko: TAPA MOSÉN JUAN BAUTISTA. Pintxo “Txoko-fusion”
- Restaurante Sabolé Alicante: TAPA NICOLÁS PÉREZ DE SARRIÓ. La Hispanidad
- Restaurante Sabolé San Juan Playa. TAPA MESÓN NUEVO. Sabolera
- Barra Fondillón. Hotel Hospes Amérigo Alicante: TAPA TIENDA DE VILLAFRANQUEZA. Coca crujiente con titaina
- Restaurante Capri: TAPA LOS AMORRICH. Tosta de escalivada con anchoa
- Insensato: TAPA LAS TORRES. Maryola
- Santabar: TAPA JOSÉ PASCUAL DE BONANZA. Buñuelo de coca amb tonyina
- Cervecería Carvi: TAPA LOS ALONSOS O MESÓN DEL OLMO. Explosión marinera
- GastroBar Restaurante Jorge: TAPA DE LA CALLE VALLE. Lasaña crujiente de boletus y soja
- Vino & Más: TAPA JOSEPH VICENTE. Susurro del Mediterráneo
