La ministra de Sanidad pide a las autonomías los datos de cribado de cáncer: "Han desprotegido a las mujeres"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que le preocupa "claramente" la situación de los cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana, después de que los partidos de la oposición hayan denunciado que hay más de 90.000 mujeres que no han sido llamadas a mamografías, y ha pedido tener acceso a todos los datos sobre estos programas para poder hacer una "evaluación conjunta" en España.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en València, donde asiste este lunes a una conferencia internacional sobre la gripe. En la Comunidad Valenciana, PSPV y Compromís llevan días denunciando los posibles retrasos en los cribados de cáncer de mama, mientras la Conselleria de Sanidad alude al "abandono" de estos programas por parte del anterior gobierno del Botànic.

PI STUDIO

Protocolos

En este contexto, García ha recordado que el Ministerio ya pidió información a todas las comunidades autónomas tras los problemas en los protocolos detectados en Andalucía. En el caso de la Comunidad Valenciana, se ha preguntado "qué ha pasado" y "por qué esas 90.000 mujeres no están invitadas" al programa de cribado de cáncer de mama.

Y ha advertido: "Si hay una comunidad que ha dejado a 90.000 mujeres, como parece ser que ha podido pasar aquí en la Comunidad Valenciana, fuera de este programa, estás dejando a 90.000 mujeres fuera de la posibilidad de proteger su salud a tiempo para que no tengan más complicaciones, para que no tenga tratamientos más agresivos y para que no tenga desenlaces que obviamente son más graves y son peores".

"Estás dejando a 90.000 mujeres fuera de la posibilidad de proteger su salud a tiempo para que no tengan más complicaciones" Mónica García — Ministra de Sanidad

Piedra angular

Todo ello cuando ha defendido que los programas de cribado son "la piedra angular de nuestro sistema de flotación" que "solo y exclusivamente los hace la sanidad pública". "Solo aquellos que desprecian o que descapitalizan la sanidad pública se encuentran con problemas en tres programas que son muy concretos: el de cérvix, el de mama y el de colon", ha apuntado, y ha denunciado que supondría "atacar la línea de flotación del sistema público".

"Y todos aquellos gobiernos que no han confiado o que no confían en su sanidad pública son los que se encuentran que al final desprotegen, en este caso, a las mujeres", ha aseverado.

Mortalidad

La titular de Sanidad ha insistido en que su departamento ya ha solicitado todos los datos de estos programas a las comunidades autónomas "a raíz del caso de Andalucía". Según ha explicado, son indicadores de tasas de incidencia o de mortalidad que están "muy bien detallados" y que "las comunidades tendrían que tener" para remitirlos al Ministerio y así poder "hacer una evaluación conjunta".