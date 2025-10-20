Así será el monumento de las convivencias de las Hogueras de Alicante en 2026

La propuesta ganadora para representar las Hogueras de Alicante en las Convivencias de las Candidatas a Bellea del Foc 2026 ya tiene nombre: José Manuel García Esquiva, más conocido como "Pachi", será el encargado de realizar la hoguera que se plantará en una ciudad aún por determinar entre el 10 y el 12 de abril de 2026.

La propuesta de Pachi, titulada "Sentir de día, vivir de noche", ha sido seleccionada entre las tres finalistas, convenciendo a un jurado compuesto por profesionales relacionados con el mundo de las Hogueras. Entre ellos, Sergio Gómez y Pedro Espadero, miembros del Gremio de Artistas de Alicante; Kike Castelló y José Ángel Llorca, de la Federació de les Fogueres de Sant Joan; y Gloria Martínez, directora de comunicación y marketing del Patronato Costa Blanca.

Este año, como novedad, la Bellea del Bellea del Foc, Adriana Vico, anunció el ganador del concurso para realizar el monumento de las Convivencias a través de una llamada telefónica. "Muchísimas gracias", respondió el artista alicantino a la llamada de la Bellea del Foc.

Por su parte, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, señaló la importancia del monumento para este acto. "El arte efímero es uno de los pilares de nuestra fiesta, y con este monumento queremos poner en valor nuestras tradiciones en el destino que acogerá las convivencias, aún por decidir", afirmó Olivares.

El diseño de la propuesta

El lema elegido para la hoguera es "Sentir de día, vivir de noche", un concepto que refleja la dualidad de la fiesta en Alicante. La propuesta de Pachi presenta un monumento que combina elementos naturales como el sol y la luna, los cuales estarán representados en el cuerpo central de la hoguera. El diseño incluirá también varias escenas que harán alusión a las diversas fiestas de la provincia, con especial énfasis en aquellas de mayor reconocimiento turístico como los Moros y Cristianos o la Semana Santa.

La propuesta de Pachi, titulada "Sentir de día, vivir de noche" / Rafa Arjones

El monumento tendrá un tamaño aproximado al de una hoguera de segunda categoría y, según las bases del concurso, consensuadas con el Gremio de Artistas de Alicante y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, el presupuesto para su realización de la hoguera es de 24.000 euros.

A la espera del destino final

El único elemento que aún queda por confirmar es la ciudad que acogerá esta hoguera que firmará Pachi. Según las bases, el lugar estará situado a menos de 500 kilómetros de la capital alicantina, pero la decisión final aún está pendiente, aunque como cada año se dará a conocer durante la celebración de Fogueres en Nadal.

En la última edición de las convivencias, celebradas en Albacete, se plantó un monumento que homenajeaba las fiestas alicantinas. El artista Javier Gómez Morollón, responsable de esa hoguera y que este año será el responsable de la hoguera de Polígon de Sant Blai en categoría Especial, apostó también por un diseño lleno de simbolismo con guiños a las tradiciones de la Costa Blanca.