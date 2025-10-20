Una de suspense en el Ideal

A las doce y veinte de la madrugada el portero del establecimiento y el operador, Francisco Iñesta, echaban la llave para siempre del cine Ideal. Eran los primeros minutos del 3 de marzo de 2003, un lunes que horas más tarde ya amanecería con otro símbolo de la ciudad cerrado a cal y canto, amenazado con la piqueta y con un futuro escabroso por delante.

Desde entonces, veintitantos años más tarde, el edificio sigue igual, bloqueado, abandonado en pleno centro, ruinoso por dentro y remozado de tanto en tanto por fuera. Muchas han sido las movilizaciones de la ciudad, encabezadas casi siempre por la plataforma Salvem l’Ideal, por mantener el edificio como epicentro cultural y que no sea, como otros tantos inmuebles históricos de la ciudad, engullido por la voracidad de la especulación.

El interior del inmueble, en 2020. / ALEX DOMINGUEZ

En 2022, y tras años de promesas incumplidas y propuestas confusas y turbadoras, la empresa Baraka adquirió el inmueble para destinarlo a un hotel. Tres años y medio más tarde, sólo queda el rastro de varias acusaciones cruzadas entre la propiedad y el Ayuntamiento, quien le niega el permiso para poder avanzar el proyecto. Ninguno ha atendido la llamada de este periódico y hoy impera una calma chicha entre ambas partes que deja en suspense el siguiente episodio de un edificio histórico, encuadrado entre el modernismo y el art-déco que abrió sus puertas en octubre de 1925.

Aquel salón de cine, ya centenario, que figuraba en el permiso de construcción solicitado al Ayuntamiento en 1924 como «edificio para cinematógrafo», era propiedad de José Torregrosa Pastor y fue construido por el arquitecto Juan Vicente Santafé en la entonces conocida como avenida de Zorrilla. Tenía capacidad para 1.419 espectadores y además de películas el Ideal también acogió conciertos, obras de teatro, espectáculos líricos y hasta combates de boxeo, como recuerda Paco Huesca en su Los cines de Alicante.

Organizado en tres plantas, incluyó elementos decimonónicos como los palcos, un escenario y una serie de columnas que dificultaban la visión a algunas de las localidades. Su fisonomía es todavía recordada por las tantas generaciones de alicantinos que disfrutaron en su interior: butacas de madera, el célebre gallinero, la cafetería del primer piso y los oficios de portero, taquilleras y acomodadoras.

El Ideal, ya decadente, en su última época. / CARRATALA

Sus primeros años fueron exitosos, como también lo fueron para otras salas de la ciudad durante aquella «belle époque» como el Monumental, el Capitol o el Avenida. Ninguno de ellos se conserva en la actualidad, hecho que ha motivado aún más durante estas dos décadas a la ciudadanía alicantina a pelear por la conservación del Ideal. «De hecho es el único cine valenciano del que se conserva su interior, es una muestra arquitectónica perfecta para saber cómo era un cinematógrafo de la época», defiende Gonçal Ponç, de la plataforma Salvem l’Ideal.

Durante la Guerra Civil el cine fue una vía de escape para una población alicantina que fue el punto de mira de la aviación fascista y que a apenas cien metros del Ideal sufrió el bombardeo más cruel de la contienda en mayo de 1938. Entonces ya había quedado atrás en Alicante el cine mudo, en el Ideal se estrenó en abril de 1930 el primer largometraje sonoro, El loco cantor.

Años después, durante la guerra el cine siguió en funcionamiento aunque también sirvió de refugio de sublevados y sindicatos; tras el final de la misma fue en un breve periodo de tiempo cárcel de mujeres. En 2019 el cine fue declarado Bien de Relevancia Local por su protagonismo durante el conflicto, con el objeto de salvaguardar y catalogar construcciones civiles y militares de ese período histórico en el territorio valenciano. «Es precisamente por esto por lo que es inviable que se convierta en un hotel», prosigue Ponç, que lamenta que el Ayuntamiento, pese a dilatar en el tiempo la respuesta a Baraka, no haya cerrado «definitivamente» la solicitud de la empresa.

Usos imposibles

El proyecto de Baraka, cuyo fundador es el oriolano Trinitario Casanova, contemplaba la construcción de un hotel para la cadena NH, con 61 habitaciones, restaurante, gimnasio y terraza chill out. No es el primer uso controvertido para el cine Ideal, que en estos veintidós años con la persiana bajada ha protagonizado infinidad de anhelos de diversos empresarios. En 2003 la mercantil Ocio Teatro presentó un proyecto en el Ayuntamiento para rehabilitar el inmueble. Incluso empezó a desmontar la marquesina en la que el cine instalaba sus gigantescas carteleras. También comenzó a picar parte de la fachada, lo que provocó la orden de paralización municipal ya que se trata de un edificio con la fachada protegida y la mercantil carecía aún de licencia. Finalmente, el Ayuntamiento desestimó el proyecto de Ocio Teatro por entender que lo que pretendía era abrir una discoteca, un uso que no se consideró permisible en esta zona del centro tradicional de la ciudad. Esta circunstancia provocó que esta mercantil desistiera y cediera los derechos sobre el edificio al Grupo Di Roma.

En 2004 Di Roma, con Luis Castillo como uno de sus accionistas, adquirió los derechos de explotación del cine y anunció su intención de rehabilitarlo y adaptarlo a sala multiusos para destinarlo a distintas actividades, desde sala para espectáculos hasta recinto de congresos. Meses después abandonó la idea por las limitaciones de horario que le imponía el Ayuntamiento. Años después, en 2008, los herederos de Josefina Mingot, propiedad del inmueble -ajena siempre a la gestión-, remitió un escrito a la Conselleria de Urbanismo en el que solicitaba que se le autorizara destinarlo a garaje público. La petición, sin embargo, era completamente inviable ya que tanto el Plan actual de Edificios Protegibles como el del Centro Tradicional no admitían dicho uso. Desde entonces la propiedad recibió diversas multas del Ayuntamiento por su ruinoso estado y surgió la plataforma Salvem l’Ideal, encabezada en muchas ocasiones por el activista Juan Antonio Sala, que batalló por un futuro cultural para el edificio.

En 2022 la mercantil Baraka adquirió el inmueble a la antigua propiedad, con la que hacía dos años había acordado el pago de entre 4 y 6 millones de euros. La operación estaba condicionada a que la constructora recibiera la licencia de obra, pero al final el empresario Trinitario Casanova decidió ejectuarla sin tener un permiso del que todavía no dispone. En esos meses el Consell descartó la compra del cine porque el precio triplicaba su tasación (en torno a 1,5 millones de euros).

La fachada del edificio, en la actualidad. / ALEX DOMINGUEZ

Desde entonces la parálisis del cine Ideal es evidente, también los intentos por desbloquear la situación. A finales de 2022 Baraka anunció un acuerdo con la baronesa Carmen Thyssen con el que se expondrían temporalmente obras de arte y del que no se volvió a saber. El silencio del Ayuntamiento abrió una grieta con la mercantil, a la que impuso una sanción en octubre de 2024 por no haber rehabilitado la fachada del cine Ideal. El pasado mes de mayo Baraka acusó a Barcala de prevaricación por ignorar «intencionadamente» el trámite que falta y le amenazó con una querella que nunca llegó.

Por supantalla desfilaron los mejores actores del celuloide. Desde Buster Keaton a Alfredo Landa, desde Audrey Hepburn a Sara Montiel. Se cultivó el cine mudo, paseó su discurso el NO-DO, se estrenó Grease y El Imperio contraataca y en 1977 se rompieron tabúes con Me siento extraña, interpretada por Bárbara Rey y Rocío Dúrcal. En 2003 una comedia romántica entre Hugh Grant y Sandra Bullock, Amor con preaviso, despedía casi en silencio la jalonada historia del Ideal. Desde entonces el género que sobrevuela el esqueleto del edificio del Ideal es el del suspense.