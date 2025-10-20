El tiempo en Alicante: lunes de calma antes de la ola de calor que llegará esta semana

La provincia de Alicante vive un lunes plenamente estable, con cielos despejados o con nubes altas según la zona y un ambiente muy agradable que invita a disfrutar al aire libre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada sin lluvias y temperaturas que rondarán los 28 grados en buena parte del territorio, acompañadas de viento suave del suroeste.

Según las previsiones de la Aemet, el calor irá ganando intensidad a lo largo de la semana, con un ascenso progresivo de los termómetros que alcanzarán los 35 grados en algunos municipios el jueves. A partir del viernes se espera un cambio de tendencia, con más nubosidad y posibilidad de lluvias el fin de semana, aunque aún con valores templados.

El tiempo en Alicante

Alicante amanece este lunes con algo de nubosidad, pero el sol acabará imponiéndose conforme avance el día. Las temperaturas se mantienen suaves, con máximas cercanas a los 27 grados y mínimas en torno a 16, lo que dejará una jornada cálida y agradable. El viento soplará moderado por la mañana y más suave al caer la tarde, ideal para disfrutar de la ciudad sin el bochorno de días anteriores.

El tiempo en Elche

Elche arranca la semana con un cielo despejado que acompañará durante toda la jornada. El ambiente será típicamente otoñal, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados, aunque la sensación térmica rozará los 28 en las horas centrales. El viento, procedente del suroeste y noroeste, soplará con suavidad, reforzando esa sensación de calma y estabilidad. Un lunes luminoso que invita a retomar la rutina con energía.

El tiempo en Benidorm

El sol vuelve a dominar el cielo de Benidorm este lunes, con apenas algunas nubes pasajeras que no impedirán disfrutar de la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 18 y 24 grados, suaves pero agradables, mientras el viento del suroeste soplará moderado a primera hora y más tranquilo por la tarde. Un día ideal para pasear por la playa o disfrutar del buen tiempo en las terrazas del paseo marítimo.

El tiempo en Elda

Elda comienza la semana entre nubes, aunque el panorama irá mejorando con el paso de las horas. La mañana se presenta algo cubierta, pero el cielo quedará despejado al final del día, dejando una tarde tranquila y luminosa. Los termómetros marcarán entre 12 y 28 grados, con un ambiente cálido y seco. El viento soplará suave del oeste y norte, aportando frescor al anochecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanece bajo un cielo de nubes altas que acompañarán durante todo el lunes, sin amenaza de lluvia. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 17 y 27 grados, con un ambiente templado que invita a disfrutar del paseo marítimo sin el calor intenso de semanas anteriores. El viento soplará del suroeste y noroeste, ligero y agradable, dejando una jornada tranquila y luminosa junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela disfruta de un lunes plenamente soleado, con apenas alguna nube decorando el cielo. Las temperaturas se moverán entre los 15 y 28 grados, dejando una jornada cálida pero sin excesos. El viento soplará suave durante todo el día, lo que acentuará la sensación de calma. Un día perfecto para volver a la rutina con energía y buen ánimo.

El tiempo en Alcoy

La semana empieza en Alcoy con un cielo muy nuboso durante buena parte del día, aunque sin riesgo de lluvia. A medida que avance la tarde, las nubes se irán disipando y dejarán paso a claros que anunciarán el regreso del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados, con un ambiente fresco al caer la noche. El viento soplará suave del oeste y suroeste, aportando una sensación de estabilidad tras el fin de semana variable.

El tiempo en Dénia

Dénia arranca el lunes con un cielo muy nuboso a primera hora, aunque el panorama se irá aclarando conforme avance el día. Las nubes altas dominarán la tarde, dejando pasar el sol y un ambiente cálido, con temperaturas entre 16 y 28 grados. El viento será flojo, variable en dirección, y contribuirá a una jornada tranquila y luminosa, ideal para disfrutar del paseo marítimo o de las terrazas frente al mar.