La Universidad de Alicante conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama

Ante la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, una fecha destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la detección precoz, el apoyo a las personas afectadas y la investigación en torno a esta enfermedad. Desde el Secretariado de Universidad Saludable de la Universidad de Alicante, en el marco del compromiso de la institución con la promoción de la salud, la igualdad y el bienestar de la comunidad universitaria, se ha organizado una jornada de sensibilización.

Con el fin de visibilizar la importancia de la prevención y del acompañamiento emocional y social a las mujeres que viven o han vivido esta enfermedad, se han organizado diversas actividades que buscan informar, sensibilizar y generar espacios de encuentro y apoyo durante la jornada del martes 21 de octubre que tendrán lugar en el campus de la institución académica alicantina.

El cartel de las actividades de este martes en la UA / INFORMACIÓN

Asociación del Cáncer

Una de las principales iniciativas será la colocación de un expositor informativo en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), desde las 10 hasta las 14 horas en los soportales de la Biblioteca General, que pretende ser un espacio de encuentro y sensibilización donde se ofrecerá información sobre la prevención del cáncer de mama, la detección precoz y los hábitos de vida saludables.

Jose Navarro

Jóvenes afectadas

También destaca la celebración de una charla-coloquio titulada “El cáncer de mama también es joven: voces que inspiran”, a las 10:30 horas en la Sala Multimedia del Edificio de Rectorado. Esta sesión participativa, que está organizada por el Secretariado de Universidad Saludable en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, reúne testimonios de mujeres jóvenes diagnosticadas de cáncer de mama.

La sesión, junto a la charla-coloquio, incluirá hasta las 13 horas la presentación de la campaña “Me tomo a pecho”, una charla vivencial, una masterclass sobre autoexploración mamaria y un espacio de reflexión y diálogo sobre prevención, autocuidado y apoyo emocional.