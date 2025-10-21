Alexis Meseguer, de la comisión Nou Alipark, nuevo banderín oficial para las Hogueras de 2025

Las Hogueras de Alicante ya tienen nuevo banderín oficial. Alexis Meseguer, de la hoguera Nou Alipark, ha sido elegido nuevo banderín oficial de la Federació de Fogueres de Sant Joan para el ejercicio 2025-2026. Este joven, que con solo 13 años cumple su sueño de representar a la Fiesta, se convertirá en el banderín oficial de las Hogueras de 2025, portando el estandarte en los actos oficiales y cumpliendo el sueño que compartían muchos de los más pequeños.

La elección se llevó a cabo este martes durante la Asamblea Infantil de la Federació, en un sorteo cargado de emoción y expectación. En total siete niños, seis foguerers y un barraquer, todos entre 12 y 14 años, participaron en el sorteo, cuyo resultado fue anunciado por el presidente de la Federació, David Olivares. Al extraer la bola con el nombre de Alexis, el público estalló en aplausos y el joven no pudo contener su emoción, ya que era el segundo año consecutivo que optaba a este cargo. Sus familiares y compañeros de la comisión Nou Alipark estuvieron presentes en el salón de la Casa de la Festa para acompañarlo. Alexis sustituye en el cargo al banderín saliente, Agustín Gómez, de la hoguera Alfonso el Sabio.

"Desde que supe que podía presentarme a banderín, tenía muchas ganas de intentarlo", confesó Alexis Meseguer emocionado tras conocer su nombramiento. "Era la segunda vez que me presentaba y lograrlo me hace sentir un orgullo enorme. Es un honor para mí y para mi hoguera. Ya tengo muchas ganas de participar en los primeros actos, especialmente en los desfiles, que siempre me han encantado", añadió Meseguer.

Por su parte, la Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, quien asistió al acto junto a sus damas de honor, compartió su alegría por el nuevo banderín. "Estoy muy contenta de poder asistir a esta Asamblea Infantil. Le deseo mucha suerte al elegido y estoy segura de que vamos a disfrutar mucho con quien sea elegido.", afirmó Tárraga antes de que se anunciara el resultado. Tras el anuncio, la Bellea del Foc infantil entregó un obsequio a Agustín Gómez, el banderín saliente, en agradecimiento por su dedicación durante el último año.

Despedida para el banderín saliente

El presidente de la Federació, David Olivares, dedicó unas palabras de agradecimiento a Agustín Gómez, banderín del ejercicio 2024-2025. "Queremos reconocer la entereza y el compromiso que Agustín ha mostrado durante todo el año. No solo se ha preocupado de su papel como banderín, sino también de la Bellea del Foc y sus damas de honor. Personalmente, le voy a echar mucho de menos. Siempre está al frente y se preocupa de que todos disfrutemos de la Fiesta. Si pudiera, me lo quedaría un año más, pero los ciclos cambian", afirmó Olivares.

El banderín saliente, Agustín Gómez, también se despidió con emoción tras un año lleno de emoción. "Cada acto y cada anécdota de este año son recuerdos imborrables. Me llevo grandes amistades con las Belleas del Foc y sus damas de honor de 2024 y 2025. Ha sido un honor desfilar junto a ellas y siempre las llevaré en el corazón. David, si algún día necesitas un banderín, ya sabes a quién llamar", afirmó Agustín.

Novedades en los actos

La Federació de Fogueres ha anunciado importantes novedades para los actos infantiles y juveniles de los próximos ejercicios. Entre ellas, se incluyen visitas a los talleres de artistas foguerers, con el objetivo de que los más pequeños aprendan de primera mano los fundamentos del arte efímero que caracteriza la Fiesta.

Una de las novedades que más ha llamado la atención a los asistentes es la incorporación de un concurso de videojuegos al calendario de infantiles que permitirá a los participantes en un conocido juego. "Lo tenemos todo preparado para pasar una tarde entre chuches y juegos", afirmó Olivares.

Asimismo, se ha cerrado el lugar de convivencias de bellezas, damas y banderines infantiles en un parque temático de Alicante, incluyendo banderines adultos de hasta 16 años. Por otra parte, la Federació reforzará la participación de los menores en todas las actividades que requieran inscripción, asegurando que el niño elegido como banderín participe personalmente en los desfiles y evitando que sea sustituido por otro participante.

Calendario de actividades para infantiles