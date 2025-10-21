Alicante abre la puerta a ampliar las medidas contra el ocio nocturno si el ruido se traslada a otras calles del Casco Antiguo
El gobierno local cree que la ZAS está funcionando y asegura que se ha actuado en las calles donde existía un problema de contaminación acústica, pero que la medida es revisable
El Ayuntamiento de Alicante se da por satisfecho con la primera semana de medidas contra el ruido del ocio nocturno en el Casco Antiguo. Tras la controvertida aprobación de la Zona Acústicamente Saturada, que ha recibido elogios de los vecinos y puesto en pie de guerra a los empresarios del sector, el ejecutivo popular asegura que las restricciones están funcionando adecuadamente, aunque mantienen la puerta abierta a extenderlas a otras calles si el problema cambiase de ubicación en las próximas semanas.
Además, desde el ejecutivo de Luis Barcala rechazan las críticas de los hosteleros por las recientes multas impuestas el pasado fin de semana. Pese a que los propietarios de los negocios defienden que no se les puede sancionar porque la ZAS no ha sido publicada en ningún portal oficial de la Administración, el vicealcalde Manuel Villar ha explicado que, al ser un acuerdo de Junta de Gobierno Local, su aplicación se hace efectiva en el momento de su aprobación. En cualquier caso, el edil popular ha manifestado que se ha notificado individualmente a cada establecimiento la puesta en marcha de las restricciones y que, durante los primeros días, la Policía Local ha recorrido el área afectada realizando una labor "informativa".
En relación al problema del ruido, las asociaciones del sector apuntaban a un posible "agravio comparativo" entre los locales afectados por la ZAS y los que no. Una circunstancia que podría provocar que las calles que han "esquivado" la norma (principalmente, en las de San Pascual, San Isidro, Labradores, Muñoz, la calle Mayor, la plaza de la Santísima Faz y, en parte, Virgen de Belén y San Agustín) se convirtieran en un nuevo espacio de atracción para estos locales. Al respecto, Villar ha señalado que no se descartará la ampliación de la ZAS a nuevos viales si se constata un aumento de los niveles de contaminación acústica en otros puntos del Casco Antiguo.
NOTICIA EN ELABORACIÓN
Horarios y calles
El nuevo horario de cierre de actividad en la ZAS será, con carácter general, hasta las 00:30 horas, las noches de domingo a jueves, y hasta la 1:00 en las del viernes, sábado y vísperas de festivo. Con respecto a las discotecas, su horario máximo de cierre se establece a las 01.00 horas las noches de domingo a jueves, salvo las noches de los viernes, sábado y vísperas de festivo, que se extiende hasta las 03:00. Los horarios en Hogueras, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y la noche de Reyes se establecerán en el bando o decreto municipal correspondiente.
También, las denominadas "tiendas de conveniencia" y los establecimientos destinados a venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar o bebidas, entre otros, no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 00:30 horas y las 7:00 horas. El horario máximo para autorización de verbenas u otro espectáculo en vía público será con carácter general hasta las 00.00 horas.
Esta ZAS del Casco Antiguo afecta a la plaza Quijano y las calles Virgen de Belén y San Agustín. Incluye además las calles Padre Maltés, desde el cruce con Virgen de Belén y la Plaza Quijano, en la que se concentran actividades tanto de restauración como de ocio nocturno. También la calle Virgen de Belén, desde el cruce con la calle Abad Nájera hasta el cruce con Padre Maltés; la calle de San Agustín, desde la plaza Quijano hasta el cruce con la calle Montegón; y esta última vía, desde el cruce con la calle Padre Maltés hasta San Agustín
