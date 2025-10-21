Alicante abre la puerta a ampliar las medidas contra el ocio nocturno si el ruido se traslada a otras calles del Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Alicante se da por satisfecho con la primera semana de medidas contra el ruido del ocio nocturno en el Casco Antiguo. Tras la controvertida aprobación de la Zona Acústicamente Saturada, que ha recibido elogios de los vecinos y puesto en pie de guerra a los empresarios del sector, el ejecutivo popular asegura que las restricciones están funcionando adecuadamente, aunque mantienen la puerta abierta a extenderlas a otras calles si el problema cambiase de ubicación en las próximas semanas.

Además, desde el ejecutivo de Luis Barcala rechazan las críticas de los hosteleros por las recientes multas impuestas el pasado fin de semana. Pese a que los propietarios de los negocios defienden que no se les puede sancionar porque la ZAS no ha sido publicada en ningún portal oficial de la Administración, el vicealcalde Manuel Villar ha explicado que, al ser un acuerdo de Junta de Gobierno Local, su aplicación se hace efectiva en el momento de su aprobación. En cualquier caso, el edil popular ha manifestado que se ha notificado individualmente a cada establecimiento la puesta en marcha de las restricciones y que, durante los primeros días, la Policía Local ha recorrido el área afectada realizando una labor "informativa".

En relación al problema del ruido, las asociaciones del sector apuntaban a un posible "agravio comparativo" entre los locales afectados por la ZAS y los que no. Una circunstancia que podría provocar que las calles que han "esquivado" la norma (principalmente, en las de San Pascual, San Isidro, Labradores, Muñoz, la calle Mayor, la plaza de la Santísima Faz y, en parte, Virgen de Belén y San Agustín) se convirtieran en un nuevo espacio de atracción para estos locales. Al respecto, Villar ha señalado que no se descartará la ampliación de la ZAS a nuevos viales si se constata un aumento de los niveles de contaminación acústica en otros puntos del Casco Antiguo.

NOTICIA EN ELABORACIÓN