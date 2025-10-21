Los vecinos del PAU 2 de Alicante dudan de los nuevos plazos de Mazón para el centro de salud

La Asociación de Vecinos del PAU 2 ha expresado su malestar tras el último anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el calendario de las obras del centro de salud del barrio, un proyecto que acumula más de dos décadas de retrasos. El colectivo vecinal considera que los compromisos del jefe del Consell son, en realidad, “una declaración de intenciones” y sostiene que no se están realizando trabajos reales ni existe dotación presupuestaria suficiente para cumplir los plazos anunciados.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Gracia, asegura que en la parcela “solo se han movido tierras para que parezca que la obra está en marcha” y que, a día de hoy, no se ha firmado el contrato con la empresa adjudicataria. Según explica, el barrio “ha perdido ya un año” desde la fecha en la que Mazón prometió el inicio de las obras. “Los vecinos empezamos a no creernos la palabra del presidente”, lamenta, al tiempo que acusa a la Generalitat de “manipular” con anuncios sin respaldo técnico ni presupuestario.

El dirigente vecinal critica además la falta de transparencia institucional, tanto por parte del Consell como del Ayuntamiento de Alicante. Recuerda que se había acordado un calendario de trabajo y una comunicación periódica con los vecinos, “pero no ha habido nada de eso”. A su juicio, el Gobierno autonómico “ha dado largas” y el Ayuntamiento “ya no muestra el apoyo” que ofrecía durante el mandato del Botànic. La asociación reclama ahora una reunión urgente entre la Generalitat, la Alcaldía y los representantes vecinales para abordar la situación del centro de salud y fijar un calendario realista.

“Los vecinos empezamos ya a no creernos la palabra del presidente Mazón” Miguel Ángel Gracia — Presidente de la asociación de vecinos del PAU 2

Los vecinos ya habían alertado meses atrás de la ralentización de los trabajos tras una asamblea extraordinaria. En aquel encuentro denunciaron que “no se veían obreros por las mañanas” y pidieron por escrito a la Conselleria de Sanidad el cronograma de ejecución y acceso a cámaras en tiempo real para comprobar el avance de las obras, con la intención de informar directamente a los residentes a través de su web vecinal.

El centro de salud del PAU 2-La Torreta fue licitado por 14,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de entre 20 y 24 meses. La Conselleria de Sanidad separó los trabajos en dos fases: una primera, de estructura y cimentación, durante este 2025, y otra en 2026 para las instalaciones y servicios, con el objetivo de abrir el edificio en el primer trimestre de 2027.

Cimentación

Durante su comparecencia en Alicante de este lunes, Mazón defendió que los problemas de cimentación ya estaban solucionados y que las obras se retomarían al cien por cien en noviembre, enmarcando esta actuación en un paquete de inversiones autonómicas de 245 millones en la ciudad, que incluye también los centros de salud de Garbinet y La Condomina, la Ciudad de la Justicia, la Estación Central del TRAM, el colegio La Almadraba o la regeneración de la Serra Grossa.

Sin embargo, los vecinos del PAU 2 aseguran que las experiencia previas les obligan a desconfiar. “Han tenido margen suficiente y no moverán nada hasta que se acerquen las elecciones”, advierte Gracia, que insiste en que el barrio reclama hechos verificables y comunicación directa sobre el estado del proyecto.