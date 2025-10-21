Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante pagará 800.000 euros por informes para el nuevo Plan General a una empresa privada

El Ayuntamiento externaliza la elaboración de documentos como catálogos de protecciones, estudios de tráfico y movilidad o proyectos de reurbanización durante los próximos dos años

Los vecinos de Alicante opinan sobre el futuro Plan General de la ciudad

Los vecinos de Alicante opinan sobre el futuro Plan General de la ciudad

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante externaliza parte de la redacción del nuevo Plan General de la ciudad. En el camino hacia la renovación de la herramienta urbanística, aprobada originalmente en 1987 y con medio centenar de modificaciones a sus espaldas, el gobierno local ha impulsado un contrato de casi 800.000 euros con el que busca una empresa privada que elabore informes durante los próximos dos años. Entre los documentos que se podrán solicitar: catálogos de protecciones, estudios de tráfico y movilidad o proyectos de reurbanización.

La Junta de Gobierno Local ha sacado a concurso un contrato para la redacción de trabajos técnicos vinculados a expedientes de planeamiento y de gestión urbanística. El presupuesto de la licitación es de 797.363 euros, por un plazo de dos años, con dos posibles prórrogas de un año cada una. Un contrato que, según ha informado el gobierno local, "permitirá al Ayuntamiento disponer de un equipo multidisciplinar para elaborar todo tipo de estudios preceptivos". Esto posibilitará una tramitación "más ágil y eficaz" de expedientes como el Plan Genera, incluyendo también la revisión del Catálogo de Protecciones, así como posibles modificaciones puntuales del Plan General, planes especiales y otros instrumentos.

Documentos de "elevada complejidad"

Desde el ejecutivo de Luis Barcala han justificado la necesidad de este contrato en que el Ayuntamiento tiene actualmente en tramitación "numerosos expedientes, tanto de planeamiento como de gestión urbanística, que precisan para ser tramitados de la redacción de documentos técnicos", que no pueden ser asumidos por los funcionarios de Urbanismo debido a que "su elevada complejidad requiere de habilitación, titulación técnica específica y experiencia profesional para poder abordarlos con las suficientes garantías". La contratación de un servicio global para la elaboración de estos estudios, a juicio de los populares "permite ganar agilidad, eficacia y coherencia en la tramitación, al evitar que se tengan que realizar contrataciones individuales para cada expediente o estudio".

Noticias relacionadas y más

De acuerdo con la licitación, el nuevo equipo estará integrado por perfiles como licenciados o graduados en Arquitectura; Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería Agrónoma; Derecho, Geografía; Ciencias Ambientales; Económicas; Arqueología y Sociología.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
  2. ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
  3. La coca de mollitas más grande del mundo se hace realidad en Alicante
  4. Caos en un barrio de Santa Cruz bajo la luz de las velas
  5. Alicante y el Consell diseñan un eje deportivo en la Vía Parque para 2026
  6. Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
  7. Empiezan las obras en el edificio de Alicante del que se expulsó a 80 Mundos para uso turístico
  8. Ramón Riquelme, medio siglo con el arroz como bandera en Alicante

Alicante pagará 800.000 euros por informes para el nuevo Plan General a una empresa privada

Alicante pagará 800.000 euros por informes para el nuevo Plan General a una empresa privada

El Ayuntamiento comunicará a Federació en una reunión su decisión sobre la Gala de Candidatas 2026

El Ayuntamiento comunicará a Federació en una reunión su decisión sobre la Gala de Candidatas 2026

Las obras en el baluarte de Santa Ana sacan a la luz un aljibe renacentista en el castillo de Santa Bárbara de Alicante

Las obras en el baluarte de Santa Ana sacan a la luz un aljibe renacentista en el castillo de Santa Bárbara de Alicante

Hojas de reclamaciones e impotencia: seis meses sin ascensor en el Centro Social Isla de Cuba de Alicante

Hojas de reclamaciones e impotencia: seis meses sin ascensor en el Centro Social Isla de Cuba de Alicante

La Universidad de Alicante acoge un congreso internacional sobre inteligencia artificial y cirugía 4.0

La Universidad de Alicante acoge un congreso internacional sobre inteligencia artificial y cirugía 4.0

La oposición pone en el punto de mira a la concejala de Mayores tras la protesta de más de 600 usuarios en Alicante

La oposición pone en el punto de mira a la concejala de Mayores tras la protesta de más de 600 usuarios en Alicante

Rescatan a un hombre de 69 años herido grave en el incendio de su casa en Alicante

Rescatan a un hombre de 69 años herido grave en el incendio de su casa en Alicante

Alicante abre la puerta a ampliar las medidas contra el ocio nocturno si el ruido se traslada a otras calles del Casco Antiguo

Alicante abre la puerta a ampliar las medidas contra el ocio nocturno si el ruido se traslada a otras calles del Casco Antiguo
Tracking Pixel Contents