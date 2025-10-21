Alicante pagará 800.000 euros por informes para el nuevo Plan General a una empresa privada

El Ayuntamiento de Alicante externaliza parte de la redacción del nuevo Plan General de la ciudad. En el camino hacia la renovación de la herramienta urbanística, aprobada originalmente en 1987 y con medio centenar de modificaciones a sus espaldas, el gobierno local ha impulsado un contrato de casi 800.000 euros con el que busca una empresa privada que elabore informes durante los próximos dos años. Entre los documentos que se podrán solicitar: catálogos de protecciones, estudios de tráfico y movilidad o proyectos de reurbanización.

La Junta de Gobierno Local ha sacado a concurso un contrato para la redacción de trabajos técnicos vinculados a expedientes de planeamiento y de gestión urbanística. El presupuesto de la licitación es de 797.363 euros, por un plazo de dos años, con dos posibles prórrogas de un año cada una. Un contrato que, según ha informado el gobierno local, "permitirá al Ayuntamiento disponer de un equipo multidisciplinar para elaborar todo tipo de estudios preceptivos". Esto posibilitará una tramitación "más ágil y eficaz" de expedientes como el Plan Genera, incluyendo también la revisión del Catálogo de Protecciones, así como posibles modificaciones puntuales del Plan General, planes especiales y otros instrumentos.

Documentos de "elevada complejidad"

Desde el ejecutivo de Luis Barcala han justificado la necesidad de este contrato en que el Ayuntamiento tiene actualmente en tramitación "numerosos expedientes, tanto de planeamiento como de gestión urbanística, que precisan para ser tramitados de la redacción de documentos técnicos", que no pueden ser asumidos por los funcionarios de Urbanismo debido a que "su elevada complejidad requiere de habilitación, titulación técnica específica y experiencia profesional para poder abordarlos con las suficientes garantías". La contratación de un servicio global para la elaboración de estos estudios, a juicio de los populares "permite ganar agilidad, eficacia y coherencia en la tramitación, al evitar que se tengan que realizar contrataciones individuales para cada expediente o estudio".

De acuerdo con la licitación, el nuevo equipo estará integrado por perfiles como licenciados o graduados en Arquitectura; Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería Agrónoma; Derecho, Geografía; Ciencias Ambientales; Económicas; Arqueología y Sociología.