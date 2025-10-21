Alicante concentra más de 1.200 viviendas okupadas a la venta

La venta de viviendas okupadas se ha consolidado como una realidad dentro del mercado inmobiliario español. En la Comunidad Valenciana, el fenómeno alcanza las 2.455 viviendas anunciadas en esta situación, según el estudio publicado por Idealista correspondiente al tercer trimestre de 2025.

De todas ellas, la provincia de Alicante concentra más de la mitad, con 1.265 inmuebles. Esa cifra convierte al territorio en el cuarto de España con mayor volumen de viviendas okupadas a la venta, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Murcia. Eso sí, esa misma cifra supone apenas un 1,4 % del total de los pisos en venta en la provincia, un porcentaje que significa la mitad de la media nacional y que coloca a la provincia a la cola en la clasificación respecto al total de viviendas en venta.

En la capital alicantina, el portal contabiliza 155 viviendas okupadas, el 1,9 % del total de las que están en el mercado, una proporción inferior a la media nacional (3 %). La cifra sitúa a Alicante entre las grandes ciudades españolas donde el fenómeno tiene menos peso relativo, aunque el número absoluto de casos la mantiene en los primeros puestos de la clasificación por volumen ante la alta cifra de viviendas en venta.

En el resto de la Comunidad Valenciana, València cuenta con 949 viviendas okupadas a la venta, equivalentes al 2,4 % del total de la oferta de la capital, y Castellón con 239 inmuebles, el 1,5 %. Pese a que el número es mayor, el porcentaje de vivienda okupada en venta en Alicante, respecto al total, es el menor de las tres provincias de la Comunidad, con apenas un 1,4 %, lo que evidencia el alto volumen de pisos en venta en el territorio alicantino. Ninguna de las tres provincias valencianas figura entre las que mayor porcentaje de vivienda okupada presentan respecto a su parque total.

Cuarta en España

En el ranking nacional por provincias, los mayores volúmenes de vivienda okupada se localizan en Barcelona (6.587 inmuebles), Madrid (1.542) y Murcia (1.395). Tras ellas aparece Alicante (1.265), seguida muy de cerca por Málaga (1.254) y Sevilla (1.222). En el extremo opuesto, Soria apenas registra una vivienda en esta situación, mientras que Palencia, Teruel y Ávila no superan las veinte.

Desde Idealista explican que las ventas de este tipo de inmuebles, denominados “sin posesión”, suelen producirse cuando los propietarios “se rinden tras meses o incluso años de espera ante la justicia”. Según su portavoz, Francisco Iñareta, la frustración de los dueños se traduce en rebajas drásticas del precio, que en algunos casos alcanzan el 50 % del valor de mercado. “A pesar de los intentos de minimizar el fenómeno, el número de propietarios que se ven obligados a vender es muy relevante. Para revertir esta situación hacen falta políticas que ofrezcan seguridad jurídica y garanticen la recuperación de las viviendas”, sostiene.

Fenómeno al alza

El informe de Idealista cifra en 23.010 las viviendas okupadas puestas a la venta en España entre julio y septiembre, lo que equivale al 3 % del total de inmuebles ofertados en el portal. El fenómeno se da especialmente en ciudades medias y zonas con gran cantidad de vivienda vacía o de segunda residencia. Girona encabeza el listado con un 8,9 % de viviendas okupadas sobre el total, seguida de Tarragona (8,8 %), Sevilla (8,4 %), Almería (6,4 %) y Murcia (6,3 %). Por encima de la media nacional están también Lleida, Huelva, Huesca y Barcelona.

Las grandes capitales como Madrid (2,4 %), València (2,3 %) o Alicante (1,9%) presentan porcentajes más bajos, aunque su volumen de oferta las sitúa entre las primeras del país por la cantidad de viviendas en venta que existe. En el caso alicantino, el peso del mercado de segunda residencia y la dispersión de la población en urbanizaciones de la costa y del interior explican la elevada cifra de inmuebles en esta situación.

Diferencias

Por provincias, las tasas más altas se concentran en el sur y el este peninsular. Barcelona lidera con un 7,9 % de viviendas okupadas sobre la oferta, seguida por Sevilla (6,6 %), Toledo (5,3 %), Huelva (5,1 %) y Almería (5,1 %). En el lado contrario, Soria (0,1 %), Ourense (0,4 %), Palencia (0,6 %) y Ávila (0,7 %) registran incidencias testimoniales.

A nivel autonómico, Cataluña concentra el 39 % de las viviendas okupadas a la venta en España, seguida de Andalucía (22 %) y la Comunidad Valenciana (11 %). Madrid aglutina el 7 %, Murcia el 6 %, y Castilla-La Mancha el 4 %, mientras que el resto de comunidades se mueve entre el 1 % y el 3% .