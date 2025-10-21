Alió trabaja en una terapia celular para tratar la principal causa de trasplante de córnea en jóvenes

La celebración del 101 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) en Santiago de Compostela del 24 al 26 de septiembre contó con una destacada participación del doctor Jorge Alió. Dentro de su programación científica, tanto en el plano docente como investigador, presentó su último libro "Ageing in Ophthalmology".

Esta publicación cuenta con las más prestigiosas figuras internacionales y nacionales, examina el proceso de envejecimiento ocular y cómo afecta al futuro de la profesión oftálmica.

Asimismo, el catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández ( UMH ) de Elche mostró los resultados preliminares de un ensayo clínico en fase III sobre terapia celular avanzada para el tratamiento del queratocono. Esta es la principal causa de trasplante en menores de 40 años. Consiste en una alteración de la forma de la córnea que se hace irregular.

Incluso ofreció un curso de actualización dedicado íntegramente al manejo clínico y quirúrgico de esta patología corneal progresiva, de la que Alió es considerado uno de los mayores expertos mundiales.

En su intervención abordó el diagnóstico precoz en sus formas incipientes, presentó la clasificación RETICS 2022 del queratocono como herramienta para guiar el tratamiento, y analizó de forma integral las diferentes opciones terapéuticas basadas en evidencia, con las técnicas quirúrgicas más avanzadas, incluyendo implantes de membrana de Bowman y terapias refractivas personalizadas.

El doctor Jorge Alió, en el centro, en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología / INFORMACIÓN

Cataratas

El profesor Alió también moderó junto al doctor Ramón Lorente la sesión conjunta de cirugía refractiva y catarata. Así, abrió el bloque reflexionando sobre el momento actual de esta disciplina y coordinó un intenso debate entre expertos. Además, abordó varios cursos de actualización en torno a técnicas de explante e intercambio de lentes de cámara posterior y a técnicas de fijación al iris en el curso de técnicas de fijación de lentes intraoculares en ausencia de soporte capsular.

En el 101 Congreso SE0, que cada año reúne a los principales especialistas de dentro y fuera del país, el médico alicantino participó como coautor en varias comunicaciones de investigación, entre las que destacan un estudio de fase III sobre una nueva lente acomodativa; la validación ampliada del sistema EMKLAS para la detección precoz del queratocono, y un análisis sobre predictores de eficacia del láser guiado por frente de onda en córneas irregulares.

Premios

Más allá de su rol docente e investigador, Alió participó en la actividad institucional del congreso como miembro de los jurados encargados de otorgar los Premios Castroviejo y Arruga 2025. Son los dos reconocimientos más prestigiosos de la Sociedad Española de Oftalmología, que distinguen carreras profesionales y contribuciones científicas sobresalientes. Alió recibió en 2023 el Premio Castroviejo como reconocimiento a su amplia trayectoria profesional.

Uno de los oftalmólogos más influyentes del mundo Con la asistencia a este evento, el 7º Oftalmólogo más Influyente e Inspirador del Mundo en Cirugía de Cataratas y Refractiva en "The Ophthalmologist Power List 2025, y único médico español entre los 50 mejores, reafirma su compromiso con el avance de la profesión, a través del conocimiento, docencia e investigación clínica, y su liderazgo como uno de los médicos oftalmólogos más influyentes del panorama internacional.

Alió con el libro sobre envejecimiento que presentó en Santiago de Compostela / INFORMACIÓN

Retina

Con un enfoque especial en las opciones terapéuticas, el libro ‘ Envejecimiento en Oftalmología ’ está escrito por Jorge Alió y Andrzej Grzybowski con el fin de mostrar los últimos avances en posibilidades médicas y quirúrgicas.

Describe tanto los riesgos del envejecimiento ocular, como el envejecimiento de diferentes partes del ojo (retina, cristalino e iris), así como los enfoques terapéuticos para limitar el proceso de envejecimiento ocular, ofreciendo a su vez una visión de futuro. Este ejemplar es un recurso valioso para oftalmólogos de todas las subespecialidades e investigadores interesados en el proceso de envejecimiento del ojo humano.