El Ayuntamiento de Alicante promete más dinero para limpieza a la espera de los cien barrenderos anunciados

La pasada semana, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció la futura contratación de cien barrenderos para reforzar la limpieza viaria: "Hay que mejorarla", reconoció el popular. Ahora, el ejecutivo municipal avanza también que, el próximo año, modificará la contrata para aumentar el presupuesto e incrementar la efectividad del servicio.

Así lo ha avanzado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. "Se está redactando un modificado del contrato que tendrá su reflejo en el presupuesto municipal", ha afirmado el edil popular, quien ha evitado precisar más detalles sobre los importes concretos de dicha ampliación porque estas cantidades "se están negociando". Esa variación del acuerdo, según Villar, no solo contemplará la contratación de ese centenar de trabajadores prometido por el alcalde, sino también otras peticiones como la garantía de que los trabajadores cuenten con descansos de 48 horas durante el fin de semana, una reivindicación de la plantilla.

Ampliación de plantilla

Preguntado sobre el refuerzo de la plantilla avanzado por el alcalde, Villar ha apuntado que "será la empresa la que decida los trámites o requisitos para la contratación del personal", por lo que al no tratarse de funcionarios ni personal interino del Ayuntamiento, será la mercantil la que fije los "criterios" para la incorporación de esos cien barrenderos anunciados por el ejecutivo del PP.

En cambio, el vicealcalde ha negado las afirmaciones de los sindicatos en el último pleno municipal, en el mes de septiembre, en las que un representante de los trabajadores advirtió de que "existen muchas deficiencias" y de que "faltan 150 o 200 trabajadores" (distintos del centenar de refuerzo anunciado por el PP), al mismo tiempo que aseguró que "la plantilla es la primera interesada en que Alicante está mejor". En este sentido, Villar se ha limitado a señalar "no tener constancia de que esa afirmación sea correcta".

Plan de choque

Unas medidas que se integran dentro de un "plan de choque" también anunciado por el alcalde la pasada semana, a petición del grupo Vox, en el que se incluyen igualmente medidas como la puesta en marcha de una aplicación para teléfonos móviles en la que los ciudadanos podrán denunciar en tiempo real las incidencias que encuentren.

En cuanto a los detalles de dicho plan y sobre si supondrá una "batida" por barrios, Villar ha evitado "por prudencia" precisar cuáles son las áreas con mayor necesidad de limpieza, aunque ha asegurado tenerlas identificadas: "La concejalía y la empresa tenemos claro cuáles son los barrios y las zonas donde habría que actuar con urgencia". El vicealcalde ha añadido que existen espacios en los que "por su propia idiosincrasia del propio barrio" la situación es "más deficiente que en otros".

En 2022, el Ayuntamiento adjudicó el nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, por un total 323 millones de euros, para los siguientes ocho años. Una licitación en la que se incrementó el presupuesto en 7,6 millones de euros anuales y cuyo contrato se verá ahora modificado para aumentar de nuevo la financiación municipal.