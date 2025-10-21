El Ayuntamiento comunicará a Federació en una reunión su decisión sobre la Gala de Candidatas 2026

El futuro de la Gala de Candidatas a la Bellea del Foc 2026 se decidirá en una reunión clave entre el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de les Fogueres de Sant Joan. El equipo de gobierno del PP ha anunciado que transmitirá su decisión oficial sobre la propuesta de trasladar el evento a la avenida de la Estación en un encuentro previsto para los próximos días.

Este martes, la portavoz del PP y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, avanzó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "tendremos una próxima reunión con ellos para transmitirles la información oportuna al respecto". La confirmación de este encuentro llega después de que la Federació anunciara públicamente la idea de mover la Gala, que se celebrará el 24 y 25 de abril de 2026, a una de las principales arterias de la ciudad.

Dudas

Sin embargo, este anuncio generó dudas la pasada semana en el equipo de gobierno del PP al no haber recibido la propuesta de forma oficial. Cutanda explicó entonces que el Ayuntamiento no había recibido la solicitud formalmente registrada, y que la información que poseían se limitaba a lo divulgado en los medios. "Hasta que no evaluemos la viabilidad técnica, no podemos dar una respuesta definitiva", aseguró Cutanda, quien añadió que serán los técnicos municipales los encargados de valorar si la avenida de la Estación es apta para albergar un evento de las dimensiones de la Gala, con un aforo de unas 2.600 personas.

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, defendió la propuesta de forma rotunda. Aunque reconoció que aún no se ha registrado oficialmente, señaló que la concejala Cutanda ya estaba al tanto del proyecto por "conversaciones informales previas". "Nosotros hemos elaborado un estudio técnico propio que demuestra la viabilidad del proyecto", indicó Olivares, quien recordó que ya se han realizado otros eventos en espacios similares, como el certamen de villancicos en la avenida de Maisonnave, sin incidentes.

Un proyecto ambicioso

La Federació de Fogueres indicó en un comunicado difundido el pasado viernes a los medios de comunicación que la propuesta de trasladar la Gala de Candidatas, previstas para los días 24 (infantil) y 25 (adulta) de abril de 2026, a la avenida de la Estación, contemplaba la instalación de un gran escenario junto a la plaza de los Luceros, con una pasarela de más de 150 metros de longitud que se extendería por la avenida hasta el cruce con la calle Ferré Vidiella.

El proyecto prevé unas 2.600 localidades dispuestas a lo largo del recorrido y un acceso reservado para las candidatas desde los jardines del Palacio Provincial, desde donde saldrían en desfile hasta el escenario principal.

La intención del ente festero es no repetir el formato de años anteriores, cuando la gala se celebró en el estadio José Rico Pérez, una ubicación que, según el propio colectivo, no convenció al público ni a los participantes por las dificultades de acceso y el ambiente poco festivo del recinto. Tampoco desean regresar a la plaza de toros, donde días después se celebran las galas de Elección de la Bellea del Foc, para evitar la saturación del espacio y diferenciar ambos eventos.