Cines de Alicante emitirán un spot para atraer donantes de sangre

El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana organiza la VIII Maratón de Donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante, el próximo lunes 27 de octubre, este año, de película. Bajo el lema “Únete al movimiento que salva vidas”, la actividad será promocionada estos días en los cines de Alicante, gracias al director Vicente Seva.

Los equipos móviles se desplazarán al emblemático recinto en horario ininterrumpido de 9:30 a 21:00 horas para facilitar la participación del mayor número posible de donantes en esta cita solidaria que ya es una tradición en la ciudad.

Como iniciativa de las empresas colaboradoras, habrá obsequios especiales para todos los donantes que participen en esta edición. El Principal sorteará tres entradas dobles para la función teatral “El Crédito. El Musical” y la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, cinco bonos de 20€ para canjearlos en los puestos asociados en los mercados de la ciudad (Babel, Benalúa, Carolinas y Central).

Habrá sorteos de entradas para el Teatro Principal y de bonos de comercio

Kinépolis

En esta edición, la maratón cuenta con la colaboración especial de Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, quien ha realizado, de manera altruista, un nuevo spot promocional para fomentar la donación de sangre. El vídeo se ha presentado este martes en los Cines Kinépolis Plaza Mar 2, que participan solidariamente también, con la proyección este spot en sus pantallas hasta el día previo de la maratón.

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de servicio del Centro de Transfusión en Alicante, además de agradecer a los colaboradores su participación permanente en las campañas de donación de sangre, ha destacado que “estos maratones son una oportunidad única para dar a conocer la importancia de donar sangre. Cada donación puede salvar hasta tres vidas, y la respuesta solidaria de Alicante siempre ha sido ejemplar”.

Otro momento de la presentación, en los cines KInépolis, este martes, con el cineasta Vicente Seva / INFORMACIÓN

Teatro Principal

Por su parte, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha subrayado el respaldo municipal a la iniciativa. "Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando firmemente todas las acciones que promueven la salud y la solidaridad. Invitamos a toda la ciudadanía a acudir al Teatro Principal el día 27 y contribuir con un gesto tan sencillo como necesario”.

650 donaciones de sangre se necesitan al día La Comunidad Valenciana necesita cada día la colaboración de 650 donantes, cuyo gesto permite salvar la vida de numerosos pacientes. De una sola donación se pueden beneficiar tres personas, y se recuerda que la sangre no se puede fabricar, siendo esencial para muchos tratamientos médicos y quirúrgicos. Donar sangre es una responsabilidad compartida con toda la sociedad, ya que cualquiera puede necesitarla en el futuro. Los requisitos para donar son sencillos: tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

María Dolores Padilla Olba, directora del Teatro Principal de Alicante, destaca el respaldo total y absoluto del teatro al Centro de Transfusión en su tarea por “sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene la donación de sangre”. En sus siete ediciones anteriores, los maratones del Teatro Principal han sumado 2.079 donaciones, de las cuales 114 fueron de nuevos donantes.

Mensaje

Vicente Seva, creador del spot y director del Festival de Cine de Alicante, ha señalado que “ha sido un honor poner la creatividad al servicio de una causa tan importante. Queremos que este mensaje llegue a todos los públicos, porque donar sangre también es una forma de hacer comunidad y que se mueva".

El centro dependiente de la Conselleria de Sanidad expresa su agradecimiento especial al Teatro Principal de Alicante por ceder, una vez más, su espacio para esta cita solidaria, así como al Ayuntamiento de Alicante, a Vicente Seva, a Cines Kinépolis, Mercados Alicante y a todos los colaboradores.