¿Qué ciudad albergará las Convivencias a Bellea del Foc 2026? Estas son las opciones más probables

A poco menos de un año para la celebración de las Convivencias de Candidatas a Bellea del Foc 2026, la incógnita sobre la ciudad que albergará el evento sigue sin resolverse. Lo único claro hasta ahora es que que la cita tendrá lugar entre el 10 y el 12 de abril de 2026 y, según las bases del monumento, que el encuentro se celebrará en una ciudad situada a menos de 500 kilómetros de Alicante. Esta proximidad permite barajar varias opciones, aunque todo apunta a que la elección se basará en un criterio que busca evitar destinos repetidos.

En los últimos años, la tendencia ha sido elegir ciudades cercanas para facilitar la participación del público alicantino. Así, las convivencias se celebraron el último año en la ciudad de Albacete y en ediciones anteriores en localidades como Murcia, Zaragoza o Córdoba. Antes de que la proximidad fuera una característica buscada, las convivencias se celebraron incluso fuera del país, con destinos como Gotemburgo, Lisboa o Lyon. Sin embargo, para 2026, la opción de repetir lugares cercanos parece quedar descartada, por lo que ahora surge la pregunta: ¿qué ciudades podrían ser las elegidas este año?

¿Repetir es una opción?

Aunque ciudades como Murcia (a tan solo 80 km, 55 minutos en coche) y Albacete (170 km, 1 hora y 45 minutos en coche) fueron destinos de las convivencias en 2024 y 2025, es improbable que repitan este año. A esto se suma el deseo de dar un giro a la cita, por lo que parece que estos destinos, aunque cercanos y cómodos, serán descartados para 2026.

Nuevas opciones

El abanico de opciones se abre al considerar aquellas ciudades que no han sido escenario de las convivencias en los últimos años, pero que cumplen con la distancia establecida. València (170 km, 1 hora y 50 minutos), por ejemplo, podría ser una de las grandes favoritas por su relación con las Hogueras. Otra ciudad que podría estar en la lista por el mismo motivo, relación festera y proximidad, es Castelló de la Plana, situada a 260 km (2 horas y 40 minutos).

Fuera de la Comunidad Valenciana, Cuenca, a la misma distancia (260 km, 2 horas y 50 minutos), también podría sumarse a las opciones.

Si bien ciudades como Teruel (310 km, 3 horas y 15 minutos), Almería (295 km, 3 horas y 20 minutos) o Granada (360 km, 3 horas y 45 minutos) se encuentran un poco más alejadas, siguen dentro del margen de los 500 km y podrían ser consideradas como destinos válidos.

Las grandes distancias

Las ciudades más alejadas, como Madrid (420 km, 4 horas y 15 minutos), Toledo (440 km, 4 horas y 30 minutos), Málaga (470 km, 5 horas), Tarragona (470 km, 5 horas) y Ciudad Real (480 km, 5 horas y 10 minutos), aunque siguen dentro del límite, podrían quedar fuera de la selección debido a la distancia y el objetivo de mantener el evento lo más cercano posible a la ciudad, facilitando así la participación de los alicantinos.

El futuro de las convivencias

A pesar de las especulaciones, la decisión final se desvelará durante la celebración de Fogueres en Nadal, donde finalmente se anunciará cuál de estas ciudades será la encargada de recibir a las candidatas a Bellea del Foc 2026. Mientras tanto, los alicantinos siguen atentos a cada decisión que tome la Federació de Fogueres.

El monumento: la única pieza que se conoce

Por el momento, la única pieza que se conoce de las Convivencias de las Candidatas a Bellea del Foc 2026 es el autor del monumento que se plantará en una ciudad aún por determinar: José Manuel García Esquiva, más conocido como "Pachi"

El lema elegido para la hoguera es "Sentir de día, vivir de noche", un concepto que refleja la dualidad de la fiesta en Alicante, y que fue seleccionado entre tres propuestas. En su boceto, Pachi presenta un monumento que combina elementos naturales como el sol y la luna, los cuales estarán representados en el cuerpo central de la hoguera.

El diseño incluirá también varias escenas que harán alusión a las diversas fiestas de la provincia, con especial énfasis en aquellas de mayor reconocimiento turístico como los Moros y Cristianos o la Semana Santa.

El monumento tendrá un tamaño aproximado al de una hoguera de segunda categoría y, según las bases del concurso, consensuadas con el Gremio de Artistas de Alicante y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, el presupuesto para su realización de la hoguera es de 24.000 euros.