El Consell acuerda el mantenimiento de la red de las oficinas turísticas de Alicante

Alicante contará durante cuatro años más con la red Tourist Info mantenida y actualizada en las oficinas de información turística. Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del ejecutivo autonómico, Susana Camarero, que en rueda de prensa tras el pleno del Consell ha informado sobre el convenio de colaboración acordado entre Turisme Comunitat Valenciana, ente público de la Generalitat encargado de la ejecución de la política turística; y el Ayuntamiento de Alicante.

La red Tourist Info es uno de los instrumentos de desarrollo de la política turística de las administraciones públicas de la Comunidad y proporciona servicios de información turística e información sobre recursos y productos, “fomentando la hospitalidad y coadyuvando a optimizar la gestión de la experiencia turística”.

Esta información reside en las oficinas de información turística. Alicante cuenta con cuatro: en el Puerto de Alicante, frente a la estación de Renfe, en Playa de San Juan y en a isla de Tabarca. Todas ellas contarán, a través de este convenio, con el mantenimiento y la actualización de la red.

El acuerdo, a su vez, articula un servicio de información de la oferta turística de los estudios de los dos destinos y del conjunto de productos turísticos de la Comunitat, y según el Consell sirve para “apoyar e intensificar la gestión de la calidad y aportar las herramientas y los procedimientos para la mejora continua de la oficina”.

A cambio, el Ayuntamiento de Alicante se compromete a sostener económicamente estas oficinas y a afrontar la totalidad de los gastos corrientes y de personal para su funcionamiento. El Consell exige, en este aspecto, que la institución municipal aporte “el personal informador turístico con un perfil profesional adecuado para la prestación del servicio de información turística”, así como “mantener la imagen de las oficinas de acuerdo con el resto de la red” y “participar en los objetivos de calidad y en los sistemas de recogida e intercambio de información estadística, estudios o evaluación del servicio”, entre otros objetivos.