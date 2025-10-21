La contaminación por ozono es la más elevada en Alicante desde la pandemia

El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata, por tanto, de un contaminante típico de primavera y verano.

La mezcla del calor y las emisiones del tráfico disparan la contaminación por ozono en Alicante / Héctor Fuentes

Según el informe elaborado por Ecologistas en Acción, el verano de 2025, el más cálido desde que se dispone de registros, con dos olas de calor intensas y prolongadas, elevaron las puntas de ozono a su nivel más alto desde 2019, afectando a la totalidad de la población de la Comunidad Valenciana. Los ecologistas citan cifras de la Agencia Europea del Medio Ambiente, según las cuales la contaminación por ozono causa al año más de 1.200 muertes en la Comunidad, de ellas 450 en la provincia de Alicante.

La entidad pide a la Generalitat Valenciana la urgente aprobación del plan de mejora de la calidad del aire para la contaminación por ozono en elaboración hace dos años, que permita aplicar medidas eficaces para atajar esta contaminación.

Cambio climático

Según explican los ecologistas, el ozono es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con la radiación solar. Durante 2025, sus niveles han sido los más altos en el País Valenciano desde el año 2019, como consecuencia de las dos intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde que se dispone de registros.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha vuelto a afectar este año a la totalidad de la población. No obstante, durante el presente año no se ha identificado población expuesta a niveles superiores al obsoleto objetivo legal vigente para la protección de la salud ni al nuevo objetivo legal aprobado para 2030 por la Unión Europea, menos exigentes que la guía de la OMS.

La capa de ozono, comprometida por la creciente actividad espacial / Europa Press

Superaciones

La frecuencia de las superaciones del valor objetivo legal ha recuperado en Alicante, Elche y el litoral de Valencia la de los años previos a la pandemia, aunque con un descenso del 37 % en relación con el promedio de las registradas en el periodo 2012-2019. En 2025 se han producido cinco superaciones del umbral de información en la ciudad y el interior de Castellón y en el interior de Valencia, durante los episodios de finales de mayo y la primera quincena de agosto.

El empeoramiento de la situación, afirma Ecologistas en Acción, ha sido muy significativo en las aglomeraciones de Alicante y Elche, con un aumento del número de días con mala calidad del aire por encima del objetivo legal de respectivamente el 334 % y el 95 %, sobre la media de 2012-2019, destacando las numerosas superaciones de este estándar en la estación Florida - Babel de Alicante, por encima de las admitidas por la normativa.

De acuerdo a este indicador, los peores registros se han dado en las estaciones Florida-Babel, Benidorm, Elx Agroalimentari y El Plá (Alicante) y Paterna y Vilamarxant (Valencia), alcanzando respectivamente 150, 120, 119, 116, 118 y 113 días de mala calidad del aire, hasta el 30 de septiembre.

Plan urgente de mejora de la calidad del aire El informe apunta que la única zona donde en el trienio 2023-2025 se ha incumplido el nuevo objetivo legal y todavía vigente en al menos una estación (Turia, área costera) alberga 370.000 habitantes, el 7 % de la población valenciana. Ecologistas en Acción pide a la Generalitat Valenciana la urgente aprobación del plan de mejora de la calidad del aire para la contaminación por ozono, en elaboración desde hace dos años, que permita aplicar medidas eficaces para atajar la contaminación.

Problema sanitario

La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año hasta 1.200 muertes en el País Valenciano, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Durante el verano de 2025, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado en la región un exceso de 433 muertes por el calor y el ozono.

Ecologistas en Acción considera que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La Generalitat Valenciana se ha limitado a difundir avisos rutinarios durante el episodio de ozono de Valencia, y carece de planes de acción frente a los mismos, por lo que no contempla medidas como la limitación del tráfico en las principales ciudades o de la actividad industrial en la refinería de Castellón.

Proponen como las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, ampliar las áreas de control de emisiones adoptadas para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.