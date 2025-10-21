¿Qué es el efecto foehn? Así te afectará esta semana si vives en Alicante

En los próximos días, Alicante volverá a sentir el calor del verano, pero no será por casualidad. Después de un fin de semana con temperaturas suaves y ambiente tranquilo, el poniente vuelve a soplar con fuerza y trae consigo un fenómeno muy característico del clima mediterráneo: el efecto foehn. Su nombre suena extraño, pero sus consecuencias las notarás enseguida.

A partir de este martes, la provincia registrará máximas cercanas a los 30 grados y una atmósfera mucho más seca y estable, un escenario que el meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, atribuye a este fenómeno. “Provocará máximas de 30 grados desde el martes en Alicante”, explica el experto, que advierte de que este repunte térmico será especialmente notable en la franja litoral.

Qué es exactamente el efecto foehn

El foehn es un viento cálido y seco que se origina cuando el aire húmedo procedente del Atlántico atraviesa una cordillera. Al subir por la ladera norte de las montañas, el aire se enfría y libera humedad en forma de lluvia. Pero al descender por la vertiente sur, en este caso hacia el Mediterráneo, el aire llega más seco y más caliente.

En palabras simples: el aire “pierde peso” y se recalienta, como si descendiera por una pendiente invisible hacia la costa alicantina. Es un fenómeno muy común en zonas montañosas, pero en Alicante sus efectos se notan especialmente cuando domina el viento de poniente, que atraviesa la Península antes de llegar al mar.

Qué es el efecto foehn y cómo transformará el tiempo esta semana en Alicante / INF

Por qué lo notarás esta semana en Alicante

Según la previsión de la Aemet, este martes comenzará un cambio de patrón meteorológico en toda España. Las borrascas atlánticas dejarán lluvias intensas en el norte —especialmente en Galicia, donde podrían acumularse más de 200 litros por metro cuadrado—, mientras el sureste peninsular quedará completamente al margen.

En la provincia de Alicante, el aire que desciende de las montañas del interior llegará más cálido y seco, provocando un aumento de las temperaturas que se notará desde la costa hasta las comarcas del Vinalopó. En municipios como Alicante, Elche o Dénia, los termómetros podrían alcanzar los 30 grados, mientras que en el interior las máximas rondarán los 27 o 28 grados.

Calor en la provincia de Alicante, pero sin humedad

Aunque el calor será evidente, no tendrá el típico bochorno de los meses de verano. El viento del oeste arrastrará una masa de aire seca, lo que reducirá la sensación térmica y dejará un ambiente más llevadero. También se espera una humedad relativa baja, en torno al 30 % en las horas centrales del día, y cielos despejados en toda la provincia.

Esa combinación de sol intenso, viento cálido y humedad mínima es la que convierte al efecto foehn en uno de los fenómenos más reconocibles del clima alicantino: días de playa en pleno octubre, terrazas llenas y temperaturas que parecen ignorar el calendario.

INFORMACIÓNTV

El contraste con el resto del país

Mientras en Alicante el sol dominará durante varios días, el panorama será muy distinto en el norte de España. Allí, el paso de las borrascas dejará fuertes precipitaciones, viento intenso y un ambiente más otoñal, marcando un contraste meteorológico que cada año se repite cuando el poniente se impone en el Mediterráneo.

Un “veranillo” que vuelve a Alicante en pleno otoño

Todo apunta a que este episodio cálido se mantendrá durante buena parte de la semana. “Será una situación transitoria, pero típica del otoño en el sureste peninsular”, señalan desde Meteored. Es decir, el verano regresa brevemente, impulsado por el foehn y el poniente, recordando por qué Alicante es una de las provincias con más días de sol de España.

Así que, si estos días vuelves a salir a pasear por la Explanada en manga corta o ves que la playa del Postiguet, o la playa de Levante en Benidorm, recuperan el ambiente del verano, no es casualidad: es el efecto foehn haciendo de las suyas. Un fenómeno que, una vez más, recuerda por qué en Alicante el otoño siempre llega con retraso y el sol parece tener residencia fija todo el año.