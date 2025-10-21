El gobierno de Barcala condiciona la autorización del acto por los 100 años del cine Ideal de Alicante a que sea “de interés público”

La celebración del centenario de la inauguración del cine Ideal de Alicante sigue generando controversia. Después de que el Ayuntamiento denegara en primera instancia el permiso para la organización de un acto programado para el sábado 8 de noviembre, organizado por las entidades Salvem l’Ideal y Unir Alacant y que consistía en la proyección, sobre las paredes del antiguo inmueble cultural, del primer cortometraje que se emitió el 10 de octubre de 1925, ahora el consistorio ha justificado las razones de su respuesta.

Lo ha hecho la concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda (PP), que ha comparecido tras la Junta de Gobierno Local celebrada este martes y en la que ha condicionado el permiso a que el acto sea “de relevancia local e interés público”. “Lo mínimo es” que esta “relevancia” se “demuestre”, ha afirmado.

Este argumento lo ha defendido amparándose en la “normativa municipal”, a la vez que ha acusado a las entidades organizadoras del acto de emitir información “sesgada” sobre la negativa del ejecutivo local a autorizar este acto, previsto en la avenida de la Constitución, donde se encuentra el antiguo equipamiento.

Según la concejala, las entidades organizadoras han puesto en boca del gobierno local la posible “acumulación masiva” de personas en este acto, palabras que Cutanda ha negado, aunque en la negativa tramitada en documento oficial sí que se refiere a la posibilidad de “evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad”, hecho que justifica el “criterio restrictivo en cuanto a la proliferación de actividades” como la solicitada por Unir Alacant y Salvem l’Ideal.

Por otra parte, la edil ha defendido que “no se les ha denegado el permiso”, ya que las entidades cuentan con un plazo de alegación de 10 días, y ha asegurado que en la avenida de la Constitución lo que se solicita “siempre” es que el promotor de los eventos sea la administración local o que su organización “venga de la mano de una concejalía”.

La concejala también ha recordado que la fachada del Ideal es de titularidad privada, ya que el antiguo equipamiento pertenece a la empresa Baraka, que está a la espera de recibir la licencia municipal para convertir este espacio en un hotel. Cutanda desconoce si los organizadores cuentan con autorización de los propietarios, algo que desde Salvem l’Ideal reconocen no haber solicitado porque, según consideran, “no debe hacer pedir permiso para proyectar luces en una fachada, ni si quiera se había planteado”.

Por último, Cutanda ha apuntado que los organizadores tienen que presentar “toda la documentación técnica que se requiere” por parte de su concejalía.

El acto

El acto organizado para el 8 de noviembre y que en principio no cuenta con autorización municipal serviría para celebrar el centenario de la primera proyección cinematográfica en el antiguo equipamiento. El mismo cortometraje que se emitió hace ahora 100 años, Tribulaciones, del cómico norteamericano Harold Lloyd, se proyectaría en las paredes del cine, ubicado en la avenida de la Constitución, para repetir la experiencia de aquel día.

Según los organizadores, este acto “no obstaculizaría en absoluto el uso libre de la avenida”, recordando los eventos recientes que han tenido lugar en esta calzada, como la coca de mollitas gigante que se llevó a cabo el pasado sábado, entre otros muchos.

Esta proyección pretende, también, reivindicar la recuperación del antiguo cine como equipamiento cultural, propuesta que las entidades organizadoras vienen reivindicando desde hace años.