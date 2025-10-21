El Gobierno abre el periodo de información pública para declarar a Alicante "Lugar de Memoria Democrática"
El procedimiento se mantendrá abierto durante 21 días, tras los cuales se analizarán las alegaciones y se elaborará la propuesta final de declaración que deberá aprobar el secretario de Estado de Memoria Democrática
El procedimiento para reconocer oficialmente a la Alicante como Lugar de Memoria Democrática entra en una nueva fase. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha abierto este martes el periodo de información pública del expediente, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitiendo que cualquier persona o entidad interesada pueda consultar la documentación y presentar alegaciones durante los próximos 21 días hábiles.
Este trámite supone un paso decisivo en el proceso iniciado el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno de España incoó el expediente para otorgar a Alicante esta distinción, en reconocimiento a su relevancia histórica durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado tres motivos principales que justifican esta distinción: el trágico bombardeo del Mercado Central el 25 de mayo de 1938, el puerto como enclave clave del exilio republicano en los últimos días del conflicto, y la tumba del poeta Miguel Hernández, símbolo de la represión cultural del régimen.
Alegaciones
El expediente fue tramitado conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, e incluye la anotación preventiva de la ciudad en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. El Ayuntamiento de Alicante, como titular del bien, fue notificado y ha participado en el trámite de audiencia, junto con otras entidades como la Universidad de Alicante, que ya ha emitido su informe.
Con la apertura del periodo de información pública, la ciudadanía podrá consultar el expediente y presentar sus alegaciones a través de cualquiera de los registros oficiales o en la web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el enlace: https://mpt.gob.es/ministerio/participacion_proyectos/audiencia_informacion/proyectos/2025.html.
Concluido este periodo, el proceso continuará con el análisis de las aportaciones recibidas y la elaboración de la propuesta final de declaración, que deberá ser elevada al secretario de Estado de Memoria Democrática para su aprobación definitiva. Según las estimaciones del propio ministerio, el procedimiento completo puede extenderse entre nueve y diez meses desde la incoación del expediente, por lo que la declaración oficial de Alicante como Lugar de Memoria Democrática podría producirse en los primeros meses de 2026, una vez finalizados todos los trámites y revisiones requeridos.
Designación
Esta designación implica que los lugares reconocidos como espacios de memoria deben estar bien señalizados, explicados y cuidados para que no se pierda su valor histórico. Si pertenecen a una administración pública, esta tiene la responsabilidad de conservar cualquier elemento conmemorativo que recuerde la lucha por los derechos y libertades. Además, se busca que estos sitios estén bien difundidos y que su historia sea comprensible para todos, pudiendo formar parte de rutas o itinerarios, tanto físicos como virtuales, que ayuden a conocerlos y mantener viva su memoria.
Esta designación de la localidad como lugar de gran relevancia histórica fue un compromiso iniciado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que anunció en una entrevista concedida a INFORMACIÓN durante su última visita a Alicante que ya existía "una petición" para que la ciudad recibiera este reconocimiento y que, desde el ministerio, iban "a caminar en ese expediente porque es de justicia".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- La coca de mollitas más grande del mundo se hace realidad en Alicante
- Caos en un barrio de Santa Cruz bajo la luz de las velas
- Alicante y el Consell diseñan un eje deportivo en la Vía Parque para 2026
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Empiezan las obras en el edificio de Alicante del que se expulsó a 80 Mundos para uso turístico
- Ramón Riquelme, medio siglo con el arroz como bandera en Alicante