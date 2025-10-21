Hojas de reclamaciones e impotencia: seis meses sin ascensor en el Centro Social Isla de Cuba de Alicante

Antonia Ramírez salió este martes del Centro Social Isla de Cuba en el barrio de Los Ángeles con una mezcla de indignación y una hoja de reclamaciones en la mano. Su padre, Antonio, de 91 años, había subido solo por las escaleras hasta la tercera planta del centro para acudir a una cita con el podólogo. El problema, el espacio municipal lleva seis meses con el ascensor fuera de servicio y lo que debería haber sido una visita rutinaria se convirtió para Antonia y para su padre en un peligro.

"He venido con mi padre, que es semi dependiente y utiliza un andador. Le he dejado en la puerta mientras aparcaba, pero cuando llegué, él ya estaba arriba solo, había subido andando con el peligro que eso conlleva", relató Antonia Ramírez. Ante la gravedad de la situación, presentó una hoja de reclamaciones: "No entiendo cómo pueden llevar tanto tiempo sin arreglar el ascensor en un centro como este. Si se mata una persona, aunque suene brusco, no va a ser más económico que cambiar un ascensor", apuntó Ramírez.

La denuncia de Antonia Ramírez no es un caso aislado. Desde hace más de seis meses, el ascensor del Centro Social Isla de Cuba, situado en el barrio alicantino de Los Ángeles, lleva fuera de servicio, afectando a cientos de usuarios, en su mayoría personas mayores con movilidad reducida. El edificio, de tres plantas, concentra algunos de sus servicios esenciales en los pisos superiores, incluyendo la podología, a la que acuden personas mayores.

La vida diaria convertida en obstáculo

Ante esta situación, este lunes los usuarios aprovecharon la protesta por la reactivación de las actividades de mayores para visibilizar su situación. No reclamaban solo clases de yoga o gimnasia: denunciaban que un recurso básico, como es el ascensor de su centro social, lleva medio año inutilizable. La indignación de los usuarios refleja la impotencia de quienes sienten que su bienestar y su dignidad no son prioridad.

"Esto está muy mal hecho, el ascensor lleva por lo menos seis meses sin funcionar", aseguró Virgilio García, usuario habitual del centro. "A veces nos reciben abajo a los que no podemos subir, pero esto lleva mucho tiempo así. No sabemos dónde va el dinero, pero deberían arreglarlo; estamos en 2025, no en el año 40", añadió García.

"Es una poca vergüenza", afirmó Teresa Gil, también usuaria, denunció que la situación afecta a personas con problemas de movilidad y limita el acceso a los servicios: "Aquí hay personas con carritos o problemas de rodilla que no pueden subir. Arriba estaban los servicios y actividades, y ahora no pueden acceder. A mí me cuesta, pero imaginen a los que no pueden", explicó Gil.

Por su parte, Ángeles García, una usuaria cercana a los 80 años, aseguró que aunque todavía puede subir escaleras, muchos otros no tienen esa posibilidad. "Subía al primer piso perfectamente, pero a mi clase iba gente que no podía subir, y más los que van al podólogo en la tercera planta. Es demasiado tiempo para tener un ascensor roto, es una barbaridad", afirmó.

Usuarios atrapados y frustrados

La ausencia del ascensor ha obligado a los trabajadores a improvisar. Algunas prestaciones se han trasladado a la planta baja para garantizar que los usuarios puedan recibir atención, aunque con importantes limitaciones. "No funciona nada. Lleva mucho tiempo sin ascensor. Yo quería ir al podólogo y no he podido porque no puedo subir hasta la tercera planta. No está todo en la planta baja, es una vergüenza grande, grande", afirmó Jerónimo Granada, un usuario que usa bastón.

La reorganización temporal no ha mitigado el malestar: la sobrecarga del personal y la frustración de los mayores son evidentes. "La situación es insoportable. He hecho fotos para documentarlo y me dijeron que no había piezas. Ahora estamos sin gimnasia, sin actividades y también sin ascensor. No sabemos a dónde van nuestros impuestos", afirmó Dolores Silvestre.

Como esta usuaria, Antonio García criticó la gestión del Ayuntamiento en este centro y señaló la falta de recursos. "No funciona el ascensor, no hay dinero para los monitores, no funciona nada. Hicimos una manifestación en el Ayuntamiento y también reclamamos que se ponga en marcha el ascensor que lleva meses parado. Es un fastidio para la gente", aseguró García Muchos mayores dependen de estos servicios para mantener su autonomía y su salud física; ahora, subir a la tercera planta es un peligro que algunos no pueden asumir.