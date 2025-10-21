Cambio de horario: ¿Mejor el de invierno o el de verano para Alicante?

En la madrugada del sábado al domingo retrasaremos el reloj en una hora: entra en vigor el horario de invierno. A orillas del Mediterráneo el cambio se notará especialmente: en la provincia de Alicante las tardes serán mucho menos luminosas y la noche se impondrá pronto, sobre todo en diciembre y enero. Como zona turística, gusta el horario de verano, con días más largos, que propician mayor vida social, pero ¿qué piensan los médicos?

Generalmente, los especialistas de la salud prefieren el horario de invierno ya que se adapta mejor a la luz natural y a los ritmos fisiológicos, sin olvidar de que cada vez está más cuestionado que se gaste menos en la factura eléctrica, principal motivo esgrimido para este cambio que se produce dos veces al año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone acabar con el cambio de horario en la UE por su impacto sobre la salud y escasa evidencia sobre el ahorro energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto acabar con el cambio de hora estacional en 2026 en toda la Unión Europea por su "impacto sobre la salud y por la escasa evidencia científica sobre el ahorro energético".

Los médicos corroboran que este gesto tiene un importante impacto en la salud. Los estudios científicos reflejan el consenso internacional de los principales expertos en cronobiología: retrasar o adelantar una hora el reloj dos veces al año puede provocar molestias leves, moderadas o graves, desde trastornos cognitivos a alteraciones del sueño, problemas metabólicos, hipertensión arterial e incluso favorecer los procesos tumorales y los cardiovasculares.

En España el cambio de horario se inició en 1940, cuando por afinidad política con Alemania e Italia, se adaptó la hora a la de estos países. Hasta ese año, España compartía el huso horario de Greenwich con Portugal y Reino Unido.

Este próximo fin de semana nos enfrentamos a un nuevo cambio de hora / Áxel Álvarez

Vida social

"Lo más natural es que estuviéramos lo más cerca posible del horario del sol", señala el doctor Eusebi Giner, director de la Unidad del Sueño del Hospital de Sant Joan d'Alacant, en referencia al invernal. Esto supone vivir con una hora de diferencia, como llevan la mayor parte de los países de Europa (en España, una parte del año son dos horas de diferencia). "Sería preferible el horario de invierno pero de manera mantenida. El de verano favorece la vida social pero desde el punto de vista fisiológico es mejor el otro".

El doctor Eusebi Chiner / Héctor Fuentes

"Esperemos que dejen de producirse estos cambios de hora porque también se ha puesto en cuestión que realmente sirva desde el punto de vista energético" Eusebi Chiner — Director de la Unidad del Sueño del Hospital de Sant Joan d'Alacant

"Esperemos que dejen de producirse estos cambios porque también se ha puesto bastante en cuestión el tema de que realmente sirva desde el punto de vista energético y así ya se deja de someter a la población a dos cambios drásticos de horario en el año".

Un gesto, el de manipular las manecillas del reloj, que no es inocente. "Cambiamos el reloj biológico de repente y puede provocar problemas de sueño, de ansiedad e hiperactividad, sobre todo en los niños", explica.

"Cambiamos el reloj biológico de repente y puede provocar problemas de sueño, de ansiedad e hiperactividad, sobre todo en los niños" Eusebi Chiner — Director de la Unidad del Sueño del Hospital de Sant Joan d'Alacant

Efectos nocivos

En los más ancianos también impacta pues de por sí tienden a tener trastornos del sueño. "Están muy influidos por la luz ambiental y por la oscuridad, están también entre los más afectados", aunque sea de forma transitoria. En teoría, nuestro organismo tarda entre 3 y 5 días en recuperarse de la desincronización que el reloj biológico experimenta con el cambio de hora, pero también es un tiempo más que suficiente para que en algunas personas se desencadenen efectos nocivos

La Sociedad Española de Sueño (SES) "en base a la evidencia científica existente" aconseja asimismo que este sea el último cambio horario y que a partir del mismo se mantenga de forma permanente el horario de invierno.

Según esta entidad científica, este promueve un ritmo biológico más estable que el del verano, algo que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir la aparición de enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad, el insomnio y la depresión, beneficiando a los grupos más sensibles a estos cambios.

Bajo rendimiento escolar y laboral La desincronización entre la luz y la hora, que en España se acentúa en el horario de verano, provoca que las personas tengan tendencia a acostarse más tarde por la noche y a despertarse por la mañana a una hora similar a la muchos países europeos, donde se van a descansar antes. Un desajuste que provoca que se tienda a dormir menos tiempo los días laborables y a dormir más los festivos, en una situación que, según la Sociedad Española del Sueño, puede favorecer un bajo rendimiento laboral y escolar y, de forma crónica, facilitar la aparición de enfermedades asociadas a la falta y a la mala calidad del sueño.

Infartos

Incluso hay estudios que apuntan a que el gesto de adelantar y atrasar el reloj perjudica especialmente a las mujeres y a sus hormonas tiroideas, con un aumento del 20 % en el riesgo de infarto. Además, la alteración del ritmo circadiano del sueño afecta a la presión arterial.

El doctor Chiner precisa que, sobre todo los casos de problemas cardiovasculares, son aislados y que no hay que alarmar a la población pero sí apunta a que el cambio de hora afecta principalmente a la regulación de la melatonina, lo que provoca fatiga temporal y cambios de humor, similares a un jetlag.

"Va a anochecer más pronto y algunas personas tienen tendencia a la melancolía, a quedarse más dentro de casa. En eso también tiene influencia la falta de luz ambiental, pero la oscuridad ayuda a una autorregulación de la hormona de la melatonina (está en el cerebro y regula sueño-vigilia) y de otras implicadas, por vía natural".

Cómo quedarían los horarios en el año Vivir siempre en el horario de verano supondría ir dos horas por delante del sol todo el año. De marzo a octubre amanecería entre las 6:30 y las 7:00 horas y anochecería entre las 21:30 y las 22:00 horas, como ahora. El resto del año amanecería entre las 9:00 y las 9:30 horas y anochecería entre las 18:30 y las 19:00 horas. En la mayor parte de España, el horario de invierno no implicaría grandes cambios entre octubre y marzo respecto a la situación actual aunque sí en la zona Este del país, donde está Alicante, con un atardecer más temprano. En cambio, de marzo a octubre amanecería entre las 5:30 y las 6:00 horas y se haría de noche entre las 20:30 y las 21 horas.

Los médicos le dan mucha importancia a un sueño de calidad, del que adolece una gran parte de la población. Insisten en que este déficit que se está haciendo crónico puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial y de accidentes cerebrovasculares al elevarse la hormona del estrés (cortisol), aumentar la actividad del sistema nervioso simpático y afectar la regulación del azúcar en la sangre.