Inteligencia artificial al servicio del paciente: Alicante transforma la atención del cáncer de próstata

“MIO-IA: Inteligencia Artificial para traspasar las fronteras de la consulta" es la iniciativa en la que trabaja la doctora del Hospital Universitario de Alicante Inés Nuño de la Rosa para prestar una atención integral a los pacientes con cáncer de próstata desde las primeras etapas de la enfermedad y mejorar el tratamiento tras el diagnóstico gracias a un asistente virtual.

Esta iniciativa pretende ampliar y humanizar la atención a pacientes con cáncer de próstata, que tiene en la actualidad una esperanza de vida mayor gracias a los avances médicos y la innovación de la industria farmacéutica, ofreciendo un acompañamiento continuo, cercano y adaptado a las necesidades individuales mediante el uso de inteligencia artificial.

La provincia de Alicante tiene la mayor tasa de pacientes con tumor de próstata de la Comunidad

Esta idea, que desarrolla el servicio de Urología del Balmis, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), ha obtenido una beca de la multinacional alemana Bayer que premia la calidad asistencial. Esta convocatoria pone en valor la innovación en el abordaje del cáncer de próstata y fomenta las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a personalizar su tratamiento.

La población masculina continúa enfrentándose diariamente a uno de los principales problemas de salud: el cáncer de próstata. Es el segundo tumor más frecuente entre varones y una de las principales causas de mortalidad, representando aproximadamente 20% del total de los casos. Alicante es la provincia con mayor tasa de pacientes con cáncer de próstata de la Comunidad Valenciana, con una edad media de diagnóstico de 69 años.

“Ofrecemos una medicina proactiva que garantice una asistencia continua y traspase las fronteras del hospital, de modo que el paciente crónico se sienta acompañado y atendido en todo momento” Doctora Inés Nuño de la Rosa — Uróloga del Hospital de Alicante

Un tratamiento adecuado y la detección precoz son dos aspectos fundamentales para conseguir buenos resultados para los pacientes, dado que hasta el 90% de los casos de cáncer de próstata tienen buen pronóstico. Con esta iniciativa, Bayer refuerza su compromiso de situar al paciente en el centro y de impulsar soluciones innovadoras que impacten de forma positiva en la sociedad.

En esta edición, se ha seguido la misma dinámica que la anterior; los proyectos han sido enfocados en mejorar la vida de los pacientes que conviven con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. La mejora de su detección, derivación y seguimiento también es clave para los pacientes diagnosticados con este tipo de cáncer.

La doctora Nuño de la Rosa y un grupo de trabajo habían desarrollado previamente una app dirigida al paciente con cáncer de próstata durante su etapa como uróloga en el Hospital de Elda. Esta aplicación, que se dio a conocer en 2024, ofrece cuidado al paciente oncológico en torno a tres pilares fundamentales: el ejercicio físico, la nutrición y el cuidado emocional. La especialista considera que son «terapias complementarias con evidencia científica» que ayudan a los pacientes mientras están sumergidos en procesos como la quimioterapia y la radioterapia.

«Por eso se ofrecen en MIO consejos sobre nutrición, incluyendo cómo preparar un plato y proponemos recetas específicas. Cuando completas una tarea, puedes marcarla como realizada. En cuanto al ejercicio, además de caminar o ir en bicicleta, es fundamental incluir ejercicios de fuerza, algo que a menudo les falta a los pacientes oncológicos para desarrollar masa muscular. Esto es crucial porque los tratamientos pueden reducir esa masa y aumentar el riesgo de osteoporosis», explicaba entonces la uróloga.

Acompañamiento continuo

“Ahora, con el fin de seguir mejorando su calidad de vida, pretendemos ampliar y humanizar la atención a pacientes con cáncer de próstata mediante el uso de inteligencia artificial; por ejemplo, con la incorporación de un asistente virtual que, más allá de la consulta presencial, proporcione un acompañamiento continuo, cercano y adaptado a las necesidades individuales de cada paciente. Este recurso servirá de apoyo y será especialmente útil en las primeras fases de la enfermedad, que es cuando más dudas surgen”, explica la doctora.

En definitiva, “nuestro propósito es ofrecer una medicina proactiva, que garantice una asistencia continua y traspase las fronteras del hospital, de modo que el paciente crónico se sienta acompañado y atendido en todo momento”.

Otros galardones para proyectos de Málaga y León Bayer también premia a Antonio Lazo Prados, oncólogo radioterápico en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, por su proyecto titulado “Más allá del tratamiento oncológico: diseño de un programa integral para el cuidado psicoemocional en el cáncer de próstata”, por una atención oncológica y psicológica estándar que aborde de forma específica y estructurada el impacto emocional asociado al diagnóstico y los tratamientos del cáncer de próstata avanzado. Así como "Próstata-Hub: Plataforma integral de conocimiento sobre cáncer de próstata avanzado”, para cubrir la necesidad de la complejidad en el manejo de los pacientes, convirtiéndose la plataforma en el punto de encuentro virtual donde urólogos, oncólogos, médicos nucleares y otros profesionales de la salud pueden encontrar protocolos consensuados, algoritmos de decisión clínica y recursos educativos de calidad. El impulsor es el doctor Miguel García Sanz, urólogo en el Complejo Asistencial Universitario de León.

“Desde Bayer nos enorgullece promover la innovación que contribuye a mejorar la vida de los pacientes que padecen patologías como el cáncer de próstata. En un momento donde el sistema sanitario está en constante crecimiento y se han logrado grandes avances significativos, el objetivo es común. Iniciativas como estas becas reflejan nuestro compromiso para seguir implicados elevando la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad”, señala Jordi Farrés, responsable de área de Oncología de Bayer España.

Las becas se entregarán en Barcelona el 7 de octubre, en un encuentro repleto de reconocimiento por el trabajo con gran impacto positivo en la vida de las personas. Los premiados fueron reconocidos por su valiosa labor y por su originalidad en proyectos que aportan al paciente.