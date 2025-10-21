Los médicos del SAMU reaniman a 500 pacientes de Alicante en parada cardíaca este año

Los equipos médicos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de la Conselleria de Sanidad han reanimado durante este año a 1.185 pacientes en parada cardiorrespiratoria. De ellos, 176 corresponden a la provincia de Castellón, 483 a la de Alicante y 526 a la de Valencia.

Como cada año, con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV) celebraron en las tres capitales de provincia jornadas para concienciar sobre la importancia de conocer la técnica de la reanimación cardiopulmonar básica.

Masaje cardíaco

Durante estas jornadas, los profesionales de Emergencias forman la población en general para que sepan cómo identificar cuándo se está ante una persona que está en parada cardiorrespiratoria, cómo actuar y cómo realizar la reanimación cardiopulmonar básica o masaje cardíaco.

Precisamente, la directora general de Asistencia Hospitalaria, Asunción Perales, junto a la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha presenciado en Valencia una actividad dirigida a escolares en la jornada de Valencia.

Asunción Perales ha recordado a la ciudadanía que “cualquiera puede salvar una vida con o sin conocimientos de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, ya que al dar el aviso al 112, se activa el protocolo telefónico mediante el cual personal del CICU da indicaciones a quien esté con una persona que esté sufriendo cardíaco hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia”.

Asistentes al acto organizado por la Generalitat / INFORMACIÓN

Supervivencia

En este sentido, la directora general de Asistencia Hospitalaria ha insistido en que “esta actuación inicial es fundamental para la supervivencia, tanto es así que las investigaciones avalan que se puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50 por ciento cuando se realiza la reanimación cardiopulmonar básica en los primeros instantes de una parada cardíaca”.

Así, durante este año los CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) gestionaron una media de 21 llamadas al día relativas a parada cardiorrespiratoria. En el 74% de los casos se ha activado el protocolo telefónico y en el 26% restante no se activó, bien porque no procedía o bien porque el testimonio que alertaba ya sabía realizar las maniobras o declinó hacerlas por no sentirse capacitado en ese momento por su estado físico o de ánimo, etc.

Recursos móviles

Durante las jornadas, además de la formación a la ciudadanía, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana ha desplegado varios recursos móviles para que dar a conocer su funcionamiento y cómo se trabaja dentro.

De esta forma, han podido acceder ambulancias del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente), unidades de SVA (Apoyo Vital Avanzado) de Enfermería, y ambulancias de SVB (Apoyo Vital Básico), entre otros recursos.