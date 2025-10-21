Las obras en el baluarte de Santa Ana sacan a la luz un aljibe renacentista en el castillo de Santa Bárbara de Alicante

Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana, en el castillo de Santa Bárbara, han permitido descubrir un aljibe de la época renacentista, oculto durante siglos, que saldrá a la luz para los visitantes cuando finalicen los trabajos en las próximas semanas. El hallazgo, según los técnicos municipales, confirma la existencia de la antigua infraestructura hidráulica del siglo XVI documentada en planos históricos y se incorporará al recorrido del conjunto.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha visitado este martes los trabajos junto a la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y ha destacado que la intervención “mejora el patrimonio y la experiencia de los visitantes, al tiempo que incorpora un elemento singular al conjunto monumental”. La obra, ejecutada por Nerco Infraestructuras con un presupuesto de 335.328 euros cofinanciado por la Conselleria de Cultura, incluye la renovación del pavimento, los parapetos y las cañoneras, así como la recuperación del tránsito peatonal por la explanada del baluarte.

En el transcurso de la excavación se han localizado además proyectiles de artillería del siglo XVII y el brocal original del pozo, que será recolocado tras su limpieza y consolidación. El jefe de Patrimonio Integral municipal, José Manuel Pérez Burgos, ha explicado que “se tenía constancia de la existencia del aljibe por documentación antigua, pero ahora lo hemos podido ver por primera vez in situ, y es impresionante”.

Deterioro de las murallas

El descubrimiento se produce en un momento en que el castillo de Santa Bárbara vuelve a estar bajo el foco por su deterioro estructural. Las murallas medievales que descienden hacia los barrios de Santa Cruz y Raval Roig presentan grietas, filtraciones y signos de abandono, según distintos especialistas, mientras el Plan Director del monumento sigue sin aprobarse dos años después de su entrega al Ayuntamiento.

El arquitecto Juan María Boix, responsable del documento, ha advertido de que la conservación del recinto “requiere una visión integral y un mantenimiento permanente”, más allá de intervenciones puntuales. En la misma línea, el también arquitecto Santiago Varela, que participó en la restauración de 2009, recuerda que “sin un seguimiento técnico constante, cualquier pequeña fisura puede convertirse en un problema estructural serio”.

Los trabajos de restauración han sacado a la luz un aljibe de época renacentista / INFORMACIÓN

En los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado diversas actuaciones en el recinto, desde la mejora de accesos y digitalización de espacios turísticos hasta la transformación del propio baluarte de Santa Ana en zona peatonal. Sin embargo, las murallas exteriores continúan fuera de los planes de rehabilitación, y los tramos que descienden hacia la ciudad muestran un deterioro visible incluso desde los barrios próximos.

Futuro del recinto

El Plan Director del castillo, redactado en 2022 y entregado al Ayuntamiento en mayo de 2023, sigue pendiente de validación. Este documento, considerado clave para establecer prioridades y programar inversiones a largo plazo, prevé consolidar las murallas, proteger los yacimientos arqueológicos del Benacantil y crear nuevos circuitos de visita.

Mientras tanto, la restauración del baluarte de Santa Ana avanza y permitirá recuperar una parte del castillo hasta ahora inaccesible, además de poner en valor un nuevo testimonio de su historia. “Estamos de enhorabuena porque a la mejora del espacio se suma la recuperación de un aljibe renacentista que forma parte de la memoria hidráulica y defensiva de la fortaleza”, ha finalizado Beldjilali.