Octubre alarga la temporada de mosquitos en Alicante

Un clima atípico y sus consecuencias: mosquitos que siguen picando en octubre. Los mosquitos, esos insectos que antes desaparecían con el final del verano, siguen presentes en Alicante a finales de octubre, aprovechando un otoño marcado por las lluvias intensas, la acumulación de charcos y las temperaturas inusualmente altas. Las calles, jardines y zonas residenciales de la provincia se han convertido en el escenario perfecto para que estos insectos prolonguen su ciclo vital más allá de lo habitual.

A diferencia de otros años, la humedad y las temperaturas más altas que se han registrado en muchas regiones del país han mantenido vivas las condiciones ideales para la supervivencia de los mosquitos. El profesor titular de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante, Santos Rojo, explica que este año el comportamiento de los mosquitos es más evidente debido a un conjunto de factores climáticos. "Estamos teniendo lluvias más intensas este otoño, pero las temperaturas siguen siendo bastante altas. Esto ha creado charcos que no se han evaporado, acumulando agua y materia orgánica que ha venido arrastrada por el agua", afirma Rojo.

Esta combinación resulta ideal para la proliferación de mosquitos, que encuentran en estos pequeños ecosistemas temporales las condiciones perfectas para reproducirse. "A pesar de que la temperatura nocturna pueda descender estos días, las condiciones diurnas siguen siendo lo suficientemente buenas como para que los mosquitos encuentren un hábitat adecuado", apunta Rojo.

El cambio climático y los mosquitos

Y es que, mientras que el mosquito tigre empieza a desaparecer con el descenso de las temperaturas, el mosquito común sigue activo durante más tiempo, adaptándose a la mezcla de calor y humedad. "El mosquito común es mucho más resistente al frío que el mosquito tigre, que es más sensible a las bajas temperaturas", explica Rojo.

Este fenómeno, aunque no es completamente nuevo, está tomando mayor relevancia conforme los patrones climáticos van cambiando. "No sabemos si estos otoños cálidos se van a repetir en el futuro, pero lo cierto es que si las condiciones siguen siendo favorables para los insectos, las temporadas de proliferación de mosquitos y otros insectos podrían alargarse", señala el experto.

Otras plagas

No solo los mosquitos están proliferando en Alicante. La humedad y las temperaturas más cálidas también han favorecido la aparición de otras plagas, como las cucarachas. "El agua acumulada ha arrastrado muchos enseres y desechos orgánicos, lo que ha generado un entorno ideal para la proliferación de cucarachas", explica Santos Rojo. Este fenómeno es especialmente notable este año, cuando se han observado más cucarachas que en temporadas pasadas.

A pesar de la persistencia de los mosquitos, no todo está perdido. Existen varias medidas preventivas que pueden ayudar a reducir la proliferación de estos insectos. La principal recomendación es eliminar los lugares donde el agua se acumula, ya que estos se convierten en criaderos ideales para los huevos de los mosquitos. "Es fundamental vaciar tiestos, cubos, charcos pequeños o cualquier recipiente que pueda acumular agua en jardines, terrazas o patios. Es importante prestar atención a las segundas residencias porque aunque muchos les dejen, pueden ser un gran foco", aconseja Rojo.

La presencia prolongada de mosquitos no solo afecta a la comodidad de los ciudadanos, sino que también tiene implicaciones para las empresas dedicadas al control de plagas. Según Rojo, las compañías encargadas de controlar la proliferación de mosquitos tendrán que intensificar sus esfuerzos este año. "Las empresas de control de plagas tendrán que aplicar tratamientos más de lo habitual en estas fechas, ya que los mosquitos siguen presentes incluso a finales de octubre", señala el experto.