La oposición pone en el punto de mira a la concejala de Mayores tras la protesta de más de 600 usuarios en Alicante

El malestar por el retraso en la puesta en marcha de los talleres municipales para mayores en Alicante sigue creciendo y ya ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento. Un día después de la concentración en la plaza consistorial —más de 600 personas, según la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema “No queremos sofá, queremos actividad”— los grupos de la oposición han puesto el foco en la responsable del área, la concejala Begoña León (PP), a la que acusan de una gestión “negligente” y de “dejar en la estacada” a miles de usuarios.

Durante la protesta, los representantes del Consejo de Mayores fueron recibidos por el alcalde, Luis Barcala, quien, acompañado por León, se comprometió a crear una nueva jefatura de servicio en la concejalía y a reanudar parcialmente las actividades con voluntarios mientras se resuelve el nuevo contrato, paralizado tras la renuncia de la empresa adjudicataria. Los mayores aceptaron esa fórmula provisional, aunque advirtieron de que seguirán movilizados si el servicio no se restablece en el plazo de un mes.

La portavoz socialista, Ana Barceló, considera que esa solución “no resuelve el fondo del problema” y que la situación “no puede reducirse a una cuestión burocrática”. “Los mayores merecen todo nuestro respeto. Este Ayuntamiento se enreda en trámites cuando lo que falla es la planificación. La empresa desistió porque el presupuesto no era acorde con las necesidades de los centros”, señala.

Dimisión

Barceló ha anunciado que el PSOE pedirá la dimisión de León en el pleno de la próxima semana y ha adelantado que pedirá explicaciones “claras” sobre el retraso. “Esto no se va a convertir en una anécdota, por mucho que quieran trasladar el problema a los técnicos. Hay una responsabilidad política evidente”, ha afirmado la socialista.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, califica de “apocalíptico” que “por primera vez en la historia los centros de mayores estén sin actividad” y recuerda que la concejala “ya acumulaba antecedentes” como el cierre del centro de día de plaza América. “Decir que se ha ampliado el servicio a 8.000 mayores es una trampa: hay 28.000 usuarios y la ampliación solo alcanza al 30 %”, critica. Mas ironiza sobre las palabras de la portavoz popular, Cristina Cutanda, que ha acusado a la oposición de hacer “una política tenebrosa”: “Si es por Halloween, lo tenebroso es tener una Concejalía de Mayores que no funciona”.

Desde EU–Podemos, Manolo Copé tacha de “insuficientes” las medidas anunciadas por el alcalde y exige la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Mayores, inactivo desde hace meses. “Cada día de retraso es un día perdido para cientos de mayores que esperan talleres fundamentales para su bienestar. Si el Ayuntamiento no puede garantizar un servicio estable, debe asumirlo directamente y evitar depender de empresas que anteponen el beneficio al servicio público”, manifiesta.

Presión

Mientras la izquierda aumenta la presión política, el equipo de gobierno trata de rebajar la tensión. El vicealcalde, Manuel Villar, defiende que la suspensión de los talleres “responde a una circunstancia puramente administrativa” derivada de la renuncia de la adjudicataria. “De no existir esa circunstancia, hoy los mayores tendrían sus cursos. Vamos a ir con los plazos lo más rápido posible. Es una pena, pero debemos ser prudentes”, ha explicado.

En la misma línea, la portavoz municipal Cristina Cutanda insiste en que el Ayuntamiento “ha incrementado la programación y las horas del servicio” y que el compromiso con los mayores “es absoluto”. “Entendemos su malestar, pero esto se resolverá en breve. Se les explicó el procedimiento y agradecieron el esfuerzo del equipo de gobierno”, señala.

Las explicaciones no convencen a la oposición, que considera que el área de Mayores arrastra una falta de planificación estructural. El episodio ha situado a Begoña León en el centro de la polémica y anticipa nuevos episodios de tensión de cara al pleno municipal de la próxima semana, en el que los grupos de la izquierda prevén registrar una iniciativa para reprobar a la concejala y pedir su dimisión.