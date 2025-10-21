Planes con niños gratis en Alicante: tres domingos, tres espectáculos

En ocasiones buscar planes con los niños puede ser una auténtica aventura. Salir de casa, evadirse de las televisiones, móviles y tablets y buscar algo diferente para hacer con los más pequeños es un reto pero no imposible.

En Alicante tienes la opción de sumarse al ciclo ‘Otoño en Séneca’, que organiza la Concejalía de Cultura de Alicante.

Este ciclo se celebra hasta el 9 de noviembre en la plaza Séneca y siempre es a las 12.00 horas. Cuenta con una programación para todos los públicos, de entre 3 y 12 años, y cuya entrada es libre.

Programación ‘Otoño en Séneca’

El ciclo dio comienzo el pasado 19 de octubre con el ‘Mago Dalux’, mientras que este domingo, 26 de octubre, tendrá lugar el espectáculo ‘Il forno fantastik’, de Miguel Manzano Olmos.

Se trata de un espectáculo en clave clown y que tiene una duración de unos 50 minutos. Dos maestros pizzeros enseñarán a los más pequeños a hacer una verdadera pizza napolitana. Los más pequeños disfrutarán de acrobacias, malabares y hasta persecuciones.

El domingo 2 de noviembre tendrá lugar el espectáculo familiar ‘Jo Papa’, del grupo Regomello, que está indicado para niños desde 6 a 99 años.

Por último, el 9 de noviembre el espectáculo de Galiton Chisco ‘Haciendo el indio’ para niños de entre 3 y 12 años. Se trata de un un espectáculo teatral muy animado en el que relata las costumbres ancestrales y la forma de vida de los indios americanos en clave de humor.