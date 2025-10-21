La queja de alumnos sin profesores de FP: "Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas"

"Vivimos en una situación de horario descuadrado, de personas que viajan durante horas para poder asistir a dos clases sueltas, haciendo una gran inversión de tiempo y dinero para una recompensa inexistente". Es una de las frases que resume la situación que viven los alumnos de Formación Profesional (FP) de la provincia por la falta de profesores, en concreto, de los llamados especialistas, después de que el curso comenzara hace un mes y medio.

Los alumnos del curso del ciclo superior en Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche, una formación que en la provincia solo se imparte en esta localidad y en Petrer, han mostrado su malestar, a través de un escrito, en el que denuncian llevar más de 42 días sin docentes para la mitad de las horas de clase: "42 días de tiempo que no podemos recuperar. 42 días de ausencia, de incertidumbre y de desigualdad. 42 días de impotencia en la que nos sentimos rezagados respecto al resto de comunidades autónomas".

Su caso no es aislado y aunque en la última semana, la Conselleria de Educación ha dado un acelerón en la contratación de los profesores expertos, todavía hay centros educativos de la provincia que tienen vacantes sin cubrir. Sin embargo, estos estudiantes, advierten del "sentimiento de abandono generado por la nula respuesta de la Administración autonómica a las varias quejas que hemos mandado firmadas por el alumnado de Mediación Comunicativa y por alumnado de los ciclos de nuestro centro que empatizan con nuestra situación". Recuerdan, además, año tras año, se ha retrasado la contratación del profesorado experto, así como el inicio de los módulos que imparten.

Los afectados que han alzado la voz lamentan que alumnado que ha entrado nuevo al ciclo, con ilusión por aprender y formarse se han encontrado con un panorama desalentador: "La falta de profesorado, el retraso impuesto en nuestro aprendizaje, la incertidumbre de cuando podremos dar clase con normalidad. Todo ello nos desmotiva y genera duda, desconfianza y decepción en el sistema educativo. Este debería ser un motor para el desarrollo de la juventud y la sociedad. Pero en nuestro caso está siendo una traba en nuestro crecimiento y el acceso a un futuro digno en una profesión vocacional", reza su comunicado en el que también costa el malestar del alumnado del ciclo de prótesis dental del CIPFP Ausiàs March de Valencia.

Los alumnos afectados lamentan que año a año se ha retrasado la contratación del profesorado experto

Además, los estudiantes ponen en valor a estos profesionales "con amplios conocimientos sobre diferentes ámbitos laborales que vuelcan su pasión y conocimientos en nosotros, el alumnado, durante su trabajo como docentes" y aseguran que "gracias a ellos, todo lo que saben, junto a cómo nos lo transmiten, nos convertimos en profesionales preparados y competentes". Estos especialistas enseñan contenido práctico muy específico en sectores como la electricidad, electrónica, instalación y mantenimiento, movilidad sostenible, sanidad, atención a la dependencia, mediación comunicativa, que imparten clases en módulos, por ejemplo, de electromedicina, ciberseguridad, lengua de signos, soldaduras...

Alumnos de FP, durante una feria en Elche / AXEL ALVAREZ

Demora y condiciones laborales

El enfado por la demora en la contratación de los docentes se une a la indignación que han generado las nuevas condiciones laborales de estos profesionales, lo que se ha traducido en diversas protestas desde finales del pasado curso. Los profesores expertos han cargado contra el recorte de hasta un 40 % de sus horas y de salario, mientras que el departamento de José Antonio Rovira ha defendido que estos profesores han pasado a tener un contrato sin fecha de cierre y que cotizan por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1.

Según la conselleria, estos los profesionales empezaron a incorporarse a sus centros el 1 de octubre. Hay 460 puestos en toda la Comunidad Valenciana y la última fecha que dio el Gobierno valenciano para completar la adjudicación de vacantes fue la pasada semana.