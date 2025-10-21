Salud mental
El Teléfono de la Esperanza de Alicante forma a profesionales para prevenir conductas suicidas
La jornada se celebra este viernes en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos con unos 200 participantes y Pedro Martín-Barrajón como ponente
El Teléfono de la Esperanza de Alicante celebrará el próximo viernes 24 de octubre, una jornada de formación intensiva sobre prevención e intervención en conductas suicidas, dirigida a profesionales de la salud mental, educación, servicios sociales y personal especializado.
Completo
La jornada, que ya ha colgado el cartel de completo, y que tendrá lugar en el Palacio de Congresos (Av. de Denia, 47 – Alicante), en horario de 10:00 a 20:00 horas, acogerá a cerca de 200 participantes.
El ponente principal es Pedro Martín-Barrajón, especialista y Máster Universitario en Conductas Suicidas, así como director de Psicourgencias: Prevención, Intervención y Duelo por Suicidio S.L.
A lo largo de la sesión, abordará los principales factores de riesgo y protección, estrategias de intervención en crisis y herramientas para el acompañamiento tras una tentativa o pérdida por suicidio.
Mortalidad no natural
Esta iniciativa forma parte del compromiso del Teléfono de la Esperanza con la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, una de las principales causas de mortalidad no natural en España.
Recursos
Con esta formación, la ONG pretende dotar a los profesionales de conocimientos actualizados y recursos prácticos para detectar, prevenir y actuar ante situaciones de riesgo suicida.
