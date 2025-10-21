El Teléfono de la Esperanza de Alicante forma a profesionales para prevenir conductas suicidas

El Teléfono de la Esperanza de Alicante celebrará el próximo viernes 24 de octubre, una jornada de formación intensiva sobre prevención e intervención en conductas suicidas, dirigida a profesionales de la salud mental, educación, servicios sociales y personal especializado.

La jornada, que ya ha colgado el cartel de completo, y que tendrá lugar en el Palacio de Congresos (Av. de Denia, 47 – Alicante), en horario de 10:00 a 20:00 horas, acogerá a cerca de 200 participantes.

El ponente principal es Pedro Martín-Barrajón, especialista y Máster Universitario en Conductas Suicidas, así como director de Psicourgencias: Prevención, Intervención y Duelo por Suicidio S.L.

A lo largo de la sesión, abordará los principales factores de riesgo y protección, estrategias de intervención en crisis y herramientas para el acompañamiento tras una tentativa o pérdida por suicidio.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Teléfono de la Esperanza con la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, una de las principales causas de mortalidad no natural en España.

Con esta formación, la ONG pretende dotar a los profesionales de conocimientos actualizados y recursos prácticos para detectar, prevenir y actuar ante situaciones de riesgo suicida.