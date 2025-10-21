Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud mental

El Teléfono de la Esperanza de Alicante forma a profesionales para prevenir conductas suicidas

La jornada se celebra este viernes en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos con unos 200 participantes y Pedro Martín-Barrajón como ponente

La línea de atención de conductas suicidas (024) ha recibido en dos años 260.000 llamadas

Video: Agencia Atlas / Foto: EPE

J. Hernández

J. Hernández

El Teléfono de la Esperanza de Alicante celebrará el próximo viernes 24 de octubre, una jornada de formación intensiva sobre prevención e intervención en conductas suicidas, dirigida a profesionales de la salud mental, educación, servicios sociales y personal especializado.

Completo

La jornada, que ya ha colgado el cartel de completo, y que tendrá lugar en el Palacio de Congresos (Av. de Denia, 47 – Alicante), en horario de 10:00 a 20:00 horas, acogerá a cerca de 200 participantes.

El ponente principal es Pedro Martín-Barrajón, especialista y Máster Universitario en Conductas Suicidas, así como director de Psicourgencias: Prevención, Intervención y Duelo por Suicidio S.L.

El director general de Salud Mental de la Generalitat afirma que la mayoría de intentos de suicidio son de jóvenes entre 15 y 18 años

Pilar Cortés

A lo largo de la sesión, abordará los principales factores de riesgo y protección, estrategias de intervención en crisis y herramientas para el acompañamiento tras una tentativa o pérdida por suicidio.

Mortalidad no natural

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Teléfono de la Esperanza con la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, una de las principales causas de mortalidad no natural en España.

Recursos

Con esta formación, la ONG pretende dotar a los profesionales de conocimientos actualizados y recursos prácticos para detectar, prevenir y actuar ante situaciones de riesgo suicida.

TEMAS

