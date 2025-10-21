El tiempo en Alicante: la provincia entra en modo verano con sol y hasta 31 grados

La provincia de Alicante vive este martes un día plenamente estable y soleado, con cielos poco nubosos y un ambiente que vuelve a ganar calidez. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas siguen en ascenso, aunque de forma ligera, dejando una jornada más templada que la de ayer.

El viento del oeste soplará moderado, con rachas algo más intensas en las horas centrales, especialmente en el interior, lo que aportará una sensación de movimiento pese al predominio del sol. Un martes de cielo limpio, brisa cálida y ambiente casi veraniego, que confirma la "ola de calor" prevista para los próximos días.

Martes de sol en la provincia de Alicante. / Héctor Fuentes

El tiempo en Alicante

Martes de sol y calor en la capital alicantina, con un cielo despejado y termómetros que rozarán los 30 grados. El viento del oeste soplará con fuerza a mediodía, aportando algo de alivio en una jornada que ya deja sentir el ascenso térmico anunciado por la Aemet. Ambiente plenamente veraniego pese a estar en octubre.

El tiempo en Elche

Jornada plenamente soleada y cálida en Elche, con máximas de 30 grados y mínimas de 18. El cielo se mantendrá despejado todo el día y el viento del oeste soplará moderado, suavizando la sensación térmica en las horas centrales. Un martes de ambiente más propio del verano que del otoño, ideal para quienes disfrutan del calor.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este martes de un ambiente suave y plenamente estable, con máximas de 25 grados y mínimas de 18. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada y el viento del suroeste soplará ligero, dejando una sensación agradable junto al mar. Un día perfecto para pasear por el paseo marítimo o disfrutar de la playa sin calor excesivo.

El tiempo en Elda

Día soleado y caluroso en Elda, con máximas de 27 grados y mínimas de 17. El viento del noroeste soplará con fuerza por la mañana, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, aunque irá perdiendo intensidad a lo largo del día. Una jornada luminosa y seca, marcada por el aire cálido del interior y un ambiente más veraniego que otoñal.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanece con un cielo completamente despejado y temperaturas que alcanzarán los 27 grados, con mínimas de 19. El viento del oeste soplará moderado, especialmente al mediodía, aportando una brisa cálida que mantendrá el ambiente agradable durante todo el día. Martes perfecto para disfrutar del litoral sin el calor intenso del verano pero con pleno sabor mediterráneo.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este martes un día plenamente soleado y caluroso, con máximas que alcanzarán los 31 grados y mínimas de 17. El viento del oeste soplará moderado durante toda la jornada, reforzando la sensación de bochorno en las horas centrales. Una jornada de ambiente casi veraniego, que confirma el ascenso térmico previsto por la Aemet para esta semana.

El tiempo en Alcoy

Martes de contrastes en Alcoy, con mañana soleada, algunas nubes altas por la tarde y temperaturas que llegarán a los 25 grados. Las mínimas bajarán hasta los 15 °C, dejando un amanecer fresco. El viento del noroeste soplará con fuerza a primeras horas, aunque se calmará durante el mediodía antes de volver a intensificarse levemente al final del día. Un ambiente agradable y estable, típico del interior en otoño.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará este martes de una jornada luminosa y tranquila, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 28 grados. El viento del noroeste soplará suave, manteniendo una sensación térmica agradable junto al mar. Un día ideal para pasear por el puerto o las playas con un ambiente cálido pero sin excesos.

En el resto de España, el panorama será más inestable. La Aemet prevé lluvias persistentes en Galicia y chubascos ocasionales en el Cantábrico y Pirineos, mientras que en el interior de Valencia podrían registrarse rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas subirán ligeramente en el noroeste y el litoral mediterráneo, mientras el sol seguirá dominando en el sureste peninsular y Baleares.