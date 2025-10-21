Las trampas para perros vuelven en tiempo récord a los parques de Alicante

La preocupación crece entre los vecinos ante la reaparición de un peligro latente para las mascotas. Después de que en octubre se detectaran trampas para perros en el parque Juan Pablo II del PAU 1, los residentes se enfrentan nuevamente a este problema tan solo tres semanas después. En los últimos días, se han vuelto a encontrar anzuelos y cebos envenenados, creando un clima de alarma entre quienes frecuentan la zona con sus mascotas.

Aunque el parque Juan Pablo II está clasificado como una zona donde no se permite pasear perros, la cercanía de un parque habilitado para ellos no detiene a muchos propietarios, que siguen llevando a sus mascotas a esta amplia zona verde. La situación empeora con la reincidencia de las trampas, ya que los residentes aseguran que los anzuelos y cebos envenenados siguen apareciendo de forma repetida, lo que sugiere que se trata de un comportamiento deliberado por parte de los responsables.

Ante la alarma que genera esta situación, los vecinos han comenzado a alertarse entre ellos a través de grupos de mensajería instantánea, con el objetivo de informar y evitar más incidentes. La comunidad exige medidas más estrictas para frenar este peligro y garantizar la seguridad tanto de las mascotas como de las personas que frecuentan el parque.

Estos actos, lejos de ser incidentes aislados, son considerados delitos graves bajo el Código Penal. Dependiendo de la gravedad de los efectos causados, las sanciones pueden ir desde multas hasta penas de prisión de hasta cinco años, especialmente si las trampas resultan en lesiones o la muerte de los animales o suponen un riesgo para las personas.

Riesgo para animales y personas

Aunque la situación puede tener repercusiones legales. El presidente de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) y director de la entidad Aboganimal, Eloi Sarrió, señala que la colocación de cebos con anzuelos o sustancias tóxicas pueden constituir delitos de riesgo para la fauna y el medio ambiente, maltrato a animales domésticos e incluso riesgo grave para la salud de personas. "Un cebo envenenado en el parque es una ruleta rusa: hoy muere un gato o un perro, mañana se intoxica un niño", apunta Sarrió.

El abogado animalista recuerda que estos hechos pueden constituir hasta tres delitos recogidos en el Código Penal, con penas que van desde los cuatro meses a los cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño causado. "Colocar veneno aunque no haya víctima ya es un delito. Si además un animal resulta herido o muerto, estamos ante maltrato. Y si el tóxico genera un riesgo grave para la salud de las personas, puede aplicarse también el artículo 325 del Código Penal", subraya Sarrió.

En la práctica, explica, se aplican diferentes artículos del Código Penal. El artículo 336 castiga el uso de venenos o medios no selectivos, con penas de prisión de hasta dos años. El 340 bis sanciona las lesiones o la muerte de un animal doméstico, con penas de hasta 24 meses de cárcel y la inhabilitación para tener mascotas. Por último, el 325 recoge los delitos contra el medio ambiente cuando estas prácticas suponen un riesgo grave para personas, animales o plantas, y contempla condenas de entre dos y cinco años.

Necesidad de vigilancia

La reiteración de casos ha hecho que los vecinos soliciten mayor presencia de la Policía Local en la zona. Los vecinos del PAU 1 llevan meses reclamando mayor presencia de la Policía Local, pese a que en el parque está prohibida la presencia de perros al existir justo enfrente un área reservada para animales. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y notificar cualquier hallazgo de este tipo a la policía para su análisis y control.

Por su parte, los expertos insisten en que ante la aparición de un cebo sospechoso no debe tocarse ni retirarse de manera individual. La recomendación es fotografiarlo, avisar a la Policía y denunciar, de modo que se preserve la cadena de custodia y se realicen los análisis toxicológicos pertinentes. Sin estas pruebas, subrayan, resulta "muy difícil" que prospere una condena. "La seguridad es un bien común y un envenenador de animales es un peligro para todos", apunta Sarrió.