Aeronaves militares sobrevuelan Alicante por las principales maniobras del MOE

El Mando de Operaciones Especiales (MOE) con base en el cuartel de Rabasa en Alicante inició el pasado lunes las principales maniobras que realiza cada año para mantener a sus efectivos preparados para cualquier contingencia.

El ejercicio conocido como "Empecinado", además de movilizar a numerosos "boinas verdes", conlleva el despliegue de aeronaves militares que han empezado a sobrevolar la ciudad de Alicante y otros municipios de la comarca de l'Alacantí, así como otras ciudades de las provincias de Valencia, Murcia y Albacete.

En cuatro provincias

Desde el MOE se ha informado que estas maniobras se prolongarán hasta el 31 de octubre en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Albacete, por lo que se ha comunicado a diferentes ayuntamientos este despliegue para que no se sorprendan.

Imagen del ejercicio visto en Alicante este miércoles. / L. B.

El Mando de Operaciones Especiales señala que "debido a la naturaleza del ejercicio, y al objeto de no suscitar alarma o preocupación entre los habitantes de las zonas implicadas, se informa de la previsión de constante tráfico de aeronaves por el área de desarrollo del mismo".

Este miércoles por la mañana ya se ha podido visualizar desde la playa del Postiguet un ejercicio marítimo en el que han participado un "Chinook", helicóptero militar de transporte de grandes dimensiones, y una embarcación del MOE.