La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves

Después de la dana Alice, que azotó la Comunidad Valenciana a principios de octubre, la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico pone en jaque a España. Desde Météo - France se ha bautizado a esta nueva borrasca como Benjamin y se espera que llegue con fuerza este miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto hoy en alerta naranja por fuerte oleaje las costas de A Coruña y Lugo, con viento del oeste o suroeste de 62 a 74 km/h y mar combinada del oeste que dejará olas de hasta 6 metros.

Además, estarán en aviso amarillo en estas provincias del norte: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cantabria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Valladolid, Soria, La Rioja y Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles mineros y Cordillera y Picos de Europa), con vientos de hasta 90 km/h en Principado de Asturias, con viento del suroeste.

Las alertas están activas tanto por fuertes rachas de viento como por precipitaciones que pueden ser de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Previsión para el jueves en la provincia de Alicante

La borrasca Benjamin se extenderá por toda la península durante el jueves y llegará hasta el el mediterráno. Las regiones bañadas por el Atlántico seguirán en alerta naranja por fuerte oleaje mientras que Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, estarán en alerta amarilla.

En la Comunidad Valenciana el aviso amarillo estará activo en las tres provincias entre las 06.00 y las 17.00 horas por fuertes vientos. En la provincia de Alicante el aviso se centra en el interior y litoral norte con rachas de viento de componente oeste que pueden llegar a los 80 km/h.

Además para el final de la semana se esperan temperaturas muy cálidas, casi propias del verano en la provincia. Los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en el sur de la provincia (Orihuela) mientras que en Alicante llegarán a los 28ºC.