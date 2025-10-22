Alicante lanza el concurso de mascletás y fuegos artificiales de las Hogueras 2026 con novedades en tiempo y ubicación

El Ayuntamiento de Alicante impulsa el concurso para los disparos pirotécnicos de las Hogueras 2026 -mascletás, Palmera y castillos de fuegos artificiales-.

Si en 2023 fue en noviembre cuando se hicieron públicas las bases y 2024 fue en septiembre, este 2025 ha sido a finales de octubre, por lo que las ofertas se pueden presentar hasta el 21 de noviembre.

Las principales novedades son dos. En los pliegos no figura la ubicación concreta para el concurso de fuegos artificiales, que se seguirán lanzando del 25 al 29 de junio. Tras la polémica abierta este año, el Ayuntamiento ha evitado fijar el emplazamiento por escrito, que en los últimos años ha sido la playa del Cocó. Este 2025, eso sí, el concurso se trasladó al paseo volado de la Zona Volvo por las obras en el espigón de la playa, aunque la actuación finalmente sí acabó en plazo para poder acoger los disparos.

También hay novedades en el tiempo mínimo exigido a las mascletás para poder optar a la victoria, tras años con exclusiones por no alcanzar los cinco minutos y medio. En la próxima edición se reduce en treinta segundos.

El precio de las mascletás

Hay otras cuestiones que continúan invariables. El precio de cada una de las mascletás no cambia, sigue en los 8.500 euros, un precio que se alcanzó en las fiestas de 2024 para igualarlo al de los disparos de las Fallas de València, donde ya se paga 10.000 euros. La duración máxima queda establecida en siete minutos. El peso máximo de la materia detonante se ha fijado en las últimas ediciones en los 80 kilos y el de la reglamentada, 150. La empresa ganadora del certamen recibirá un premio de 1.000 euros.

Por su parte, la Palmera de la Nit de la Cremà sigue presupuestada en 7.000 euros. En los últimos años, el disparo se ha prolongado por tres carcasas de trueno de 75 mm, compuesto por un mínimo de 1.000 cohetes Imperial de 20 milímetros y de color blanco. Siempre se ha exigido que el “lagrimeo” fuera “intenso”. El peso total de los artificios pirotécnicos, según los últimos concursos, debía ser superior a 75 kg NEC e igual o inferior a 99 kg NEC, con una duración mínima de 18 segundos. En el momento central del disparo, se tenía que alcanzar un radio mínimo de 300 metros.

Castillos de fuegos artificiales

Por último, la duración mínima de los castillos de fuegos artificiales, que se dispararán entre el 25 y el 29 de junio sin concretar por ahora la ubicación, ha sido de 15 minutos en los últimos años, descontando los truenos de aviso. Los disparos, cuyo presupuesto se mantiene en 19.000 euros, se deben efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC, si se mantienen las bases de las últimas ediciones. Los fuegos serán, principalmente, aéreos, aunque siempre que se ha lanzado desde el Cocó se han permitido fuegos acuáticos. La empresa ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.