Suma y sigue: Alicante alcanza por primera vez las 105 noches tropicales

Suma y sigue a lomos del cambio climático. La ciudad de Alicante ha alcanzado por primera vez las 105 noches tropicales en un año. Y aún es posible que sume alguna más en los próximos días debido a la semana veraniega que estamos teniendo en la provincia: máximas por encima de los 30 grados y mínimas que no bajan en muchos puntos de los 20 grados.

La noche del martes al miércoles ha sido extraordinaria por los valores mínimos que se han registrado. Y es que la mitad de las estaciones de la red de Avamet no han bajado de 20 grados, lo que significa que ha sido una noche tropical. Pero es que en algunos puntos como Benidorm ha estado a punto de convertirse en noche ecuatorial, que es la que no baja de 25 grados. El termómetro se ha quedado en 24,3 de mínima.

Tabla de noches tropicales en la ciudad de Alicante desde 1939 / INFORMACIÓN

Estas mínimas han sido sobre todo muy altas en el litoral , producto del viento de poniente. Así, en La Vila Joiosa y Alicante la mínima ha sido 23,7, en Teulada-Moraira, Altea y Finestrat de 23,6, en Xàbia de 23,5, en Calp, Ondara, El Campello y Santa Pola de 23,3, en Dénia y Pego 23,1 y en Gata de Gorgos de 23 grados. Solo la zona de la Montaña y parte del Medio y Alto Vinalopó han estado por debajo de los 20 grados.

Récord

Tal y como ya informó este medio el mes pasado, por primera vez Alicante capital ha superado las noches tropicales en un año, ya que el récord estaba en las 97 noches de 2023. Y hasta este 22 de octubre se llevan ya 105, una cifra que posiblemente aumente con la noche del miércoles al jueves, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Y las máximas este miércoles volverán a ser muy altas para la época del año, más propias de inicios del verano. Así, se esperan 30 grados en Alicante, Elche u Orihuela, 29 en Dénia y 24 en Alcoy, después de que el martes se rondaran los 32 grados en la Vega Baja.

Aviso por vientos

Y el jueves se espera tocar techo en este episodio de calor provocado por los vientos de ponientes, con una previsión de hasta 33 grados en Orihuela, en una jornada en la que además hay alerta amarilla por fuertes vientos en el norte de la provincia, como consecuencia de la borrasca atlántica Benjamin. En concreto de rachas de hasta 80 km/h en el interior, que abarca l'Alcoià y el Alto Vinalopó, así como parte de l'Alacantí, El Comtat y el Medio Vinalopó, que estará vigente de 8:00 a 18:00 horas. Y rachas de hasta 70 km/h en el litoral norte, que abarca la Marina Alta y parte de El Comtat y la Marina Baixa, de 12:00 a 18:00 horas.

¿Vuelta a la normalidad?

Este calor tan anormal empezará a remitir el viernes, y sobre todo el fin de semana, cuando hay además riesgo de lluvias. La Aemet prevé que la intensidad del viento amaine el viernes, aunque seguirá soplando de poniente flojo con algún intervalo moderado en el interior de Valencia y Alicante. Con poniente menos intenso, las temperaturas descenderán. Una bajada que será más acusada en el caso de las máximas en el litoral.

Así, Aemet ha apuntado que el domingo pasará un frente que podría dejar lluvias y las temperaturas se normalizarán el lunes.

Noticia en elaboración