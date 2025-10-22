Barcala aprueba una cuarta modificación de crédito para las obras de emergencia en el castillo de Santa Bárbara

Cuarto cambio en el presupuesto de Alicante desde su aprobación en abril, ahora para acometer las obras de emergencia que se están ejecutando en el castillo de Santa Bárbara. La Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles, en una sesión extraordinaria, el cuarto expediente de modificación de créditos del Presupuesto de 2025 para destinar 500.000 euros a las obras de emergencia que se llevan a cabo en la ladera noroeste del monte Benacantil ante el "riesgo de desprendimientos".

Entre los criterios técnicos que justifican estas actuaciones, se encuentra un informe de los Bomberos de Alicante en el que se habla de que la situación en la que se encuentrala fortaleza alicantina puede conllevar riesgo de "lesiones graves o fallecimiento de personas" por "caída de bloques rocosos" sobre los caminos peatonales. Asimismo, el expediente aprobado en Junta de Gobierno en septiembre indicaba que se realizaban "para la protección y contención de material pétreo inestable", tratando de "evitar la situación de grave e inminente riesgo y peligro por desprendimientos que compromete la seguridad de las personas".

Estos trabajos ya han comenzado con la colocación de las mallas de protección y continuarán el año que viene con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, de los que un millón se incluirá en los presupuestos de 2026. La actuación consiste en la ejecución de las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara, extensibles al frente recayente al Parque de la Ereta, así como a otras zonas puntuales del macizo que requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos.

La contratación de las obras a CHM se aprobó en Junta de Gobierno Local el pasado 2 de septiembre y fueron declaradas de emergencia, de manera que se agilizó el proceso para que pudieran iniciarse a la mayor brevedad.

Informe de los bomberos de Alicante

El informe elaborado por los Bomberos de Alicante señala que, tras realizar una inspección técnica y visual mediante dron, se ha detectado una serie de problemas estructurales graves en la ladera del Castillo de Santa Bárbara. Se observó la presencia de "diaclasas y fracturas abiertas en la roca calcarenítica, con bloques métricos inestables", lo que representa un riesgo inmediato de desprendimiento. Además, el informe apunta que "la existencia de desprendimientos previos recientes, algunos de los cuales han alcanzado zonas de tránsito", agrava la situación.

En cuanto a la muralla de mampostería, el informe destaca que está "degradada, con mortero de cal disgregado y escasa resistencia", lo que compromete su función de contención. Especialmente en áreas como "bajo la Torre de Sant Jordi y en la zona del Macho del Castillo", el riesgo de desprendimientos es "elevado o extremo", y podrían afectar incluso a la propia muralla. De hecho, se advierte que más de 40 metros de la ladera presentan un "riesgo alto/extremo de caída de rocas sobre zonas de tránsito y bienes patrimoniales".

Finalmente, el informe recalca los peligros para la seguridad pública, señalando que de no adoptarse medidas urgentes, los riesgos más probables incluyen "lesiones graves o fallecimiento de personas por caída de bloques rocosos" sobre el camino peatonal y la carretera de acceso al castillo. También se alerta sobre los "daños materiales severos" que podrían causar los desprendimientos sobre el patrimonio histórico del castillo, así como la "interrupción de accesos de emergencia" que dificultaría la actuación en caso de incendio u otras contingencias.

Actuaciones urgentes

Según el expediente municipal, durante la ejecución de las obras de urbanización de la conexión peatonal desde el parque de la Ereta al portón de acceso al castillo de Santa Bárbara, se ha detectado la existencia de zonas de la ladera del monte Benacantil con un elevado riesgo de desprendimientos de material pétreo. A la vista de la información técnica y "ante la posibilidad real de caída de elementos pétreos desde el macizo rocoso al interior del ámbito de la obra referida", se ha procedido a la paralización total de la obra, desde el día 19 de agosto de 2025, quedando suspendida la ejecución de cualquier trabajo así como el acceso de personal a la misma, con el fin de prevenir eventuales riesgos derivados de posibles desprendimientos.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que “las obras que estamos ejecutando en la ladera de la fortaleza son de urgencia, imprescindibles para garantizar la seguridad, por lo que es necesario realizar un expediente de modificación de crédito al tratarse de una situación sobrevenida no contemplada en los presupuestos de este año”.

El próximo lunes, día 27, está convocada la Comisión de Hacienda para informar y votar esta cuarta modificación de créditos, de manera que se pueda incluir para su aprobación en el próximo Pleno municipal.

Cuarta modificación en cinco meses

Se trata de la cuarta modificación de crédito que realiza el gobierno de Barcala desde la entrada en vigor de los presupuestos en el mes de abril. La primera modificación presupuestaria se produjo precisamente ese mes de abril, solo dos meses después de la aprobación inicial de las cuentas, por valor de 1,3 millones de euros: 800.000 euros a subvenciones para entidades festeras, 100.000 euros para apoyo al comercio y 317.000 para el traslado y rehabilitación de Torre Placia.

La segunda y la tercera modificación de crédito se produjeron en el mes de julio, ambas en apenas dos semanas. La segunda, por valor de 35,1 millones se destinó a obras como parque inundable de la Almadraba, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, la finalización del parque del PAU 2-La Torreta, actuaciones en polígonos industriales y a la amortización de créditos por valor de 24 millones de euros. La tercera, de 561.840 euros iba dirigida a la reurbanización de la calle San Francisco (la conocida como calle de las setas) y la remodelación del retén de la Policía Local en Juan XXIII.