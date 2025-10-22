Homenaje
Lazos en Alicante para recordar a los bebés que partieron demasiado pronto
"Las huellas que nos dejaron" reúne a familias que perdieron a sus hijos durante la gestación o en los primeros 28 días de vida
Con motivo del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, la asociación Mi Pequeño Ángel Alado ha celebrado “Las huellas que nos dejaron” en homenaje a los bebés que partieron demasiado pronto a la vez que ofrecer acompañamiento a las familias que atraviesan este tipo de duelo.
El parque El Palmeral se llenó de emoción con la lectura de un manifiesto, una ofrenda de flores y el gesto simbólico de los lazos con los nombres de los bebés que fallecieron durante la gestación o en los primeros 28 días de vida. Además, se realizaron talleres de pintura de mochilas, juegos para niños y familias, y un mercadillo solidario cuya recaudación se destinará a la adquisición de una cuna fría para el Hospital de Sant Joan, un proyecto que busca ofrecer a las familias un espacio de despedida digno y humano.
Las familias colaborarán con la adquisición de una cuna fría para el Hospital de Sant Joan
Lectura de manifiesto
El manifiesto por “El reconocimiento, la dignidad y la reparación”, elaborado por la Federación Española de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, alerta de la falta de reconocimiento legal y sanitario de estas pérdidas y reclama la creación de un marco legal estatal que permita reconocer y registrar a todas las criaturas fallecidas con independencia de su edad gestacional.
Asi como la implantación obligatoria de protocolos de atención al duelo gestacional, perinatal y neonatal en todos los hospitales públicos y privados; la formación especializada y obligatoria para profesionales sanitarios, administrativos y funerarios; el acceso equitativo a la atención psicológica y al acompañamiento emocional sin barreras económicas o territoriales; y la habilitación de espacios adecuados en los hospitales que garanticen intimidad, respeto y acompañamiento durante el proceso de duelo.
Una pancarta con huellas
También se celebró un homenaje en la Plaza del Ayuntamiento de Novelda, con juegos, pintacaras y talleres para los más pequeños. Se elaboró una pancarta con las huellas de los hijos e hijas, mientras las madres dejaron también huellas de pies simbólicas en representación de sus bebés. La concejala de Salud de Novelda, Melanie Olivares, destacó la importancia de dar visibilidad y apoyo a las familias que viven este tipo de duelo.
Planes de estudio
El Colegio de Enfermería de Alicante se suma a estas demandas y considera imprescindible que las administraciones públicas y los centros sanitarios integren protocolos de atención integral al duelo perinatal, que incluyan tanto el cuidado físico como el emocional. Asimismo, reclama la inclusión de formación obligatoria sobre duelo gestacional y perinatal en los planes de estudio y en la formación continuada de todos los profesionales sanitarios.
La entidad, a través de su Grupo de Trabajo de Duelo Perinatal, ha organizado la jornada “Acompañar el duelo perinatal, una tarea de todos” el 30 de octubre en el salón de actos del Hospital Universitario de Torrevieja.
Respaldo
En el acto celebrado en el espacio de recuerdo de El Palmeral colaboraron asociaciones y entidades como Aspali, Aspanion, Red Madre, Rocking Flowers, Zarpar, Castillos en el Aire, Panadería J. Zaragoza, Las Huellas de Valentín, la escritora Margarita, El Baúl con Alma, y Rocío Loíno con su proyecto Alas de Luz.
Asimismo, el evento contó con la presencia y apoyo del concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante, Rafael Alemañ, que quiso acompañar a las familias.
Desde "Mi Pequeño Ángel Alado" se subraya la necesidad de seguir rompiendo el silencio y ofrecer espacios de acompañamiento y comprensión, donde el amor, el recuerdo y la unión sean el centro.
