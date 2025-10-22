Calurosa despedida a José Luis Rico, jefe de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante

El inspector jefe José Luis Rico Feo, responsable de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante desde 2019, ha recibido este miércoles una calurosa despedida de sus compañeros en la puerta de las instalaciones policiales con motivo de su jubilación después de 45 años de servicio en la Policía Nacional, 35 de ellos en la capital alicantina.

Numerosos compañeros de José Luis Rico, con el comisario jefe provincial, Manuel Lafuente, a la cabeza junto con el resto de comisarios y jefes de las diferentes brigadas, han sorprendido al inspector jefe con un pasillo de despedida y un largo y cálido aplauso en la puerta de la Comisaría Centro de Alicante, en la calle Médico Pascual Pérez.

José Luis Rico se jubila tras una dilatada carrera profesional que comenzó en 1980, cuando ingresó en la escuela superior de Policía en Ávila.

Su primer destino como inspector fue en la Comisaría de Cornellá en 1982 y desde el año 1990 ha estado destinado en la ciudad de Alicante, donde ha desempeñado cargos en la Brigada Provincial de Información, el Grupo de Estupefacientes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, además de ser jefe de Gabinete de la Unidad de Coordinación Operativa Provincial (UCOP).

Antes de llegar a Alicante en 1990 prestó servicio en las Jefaturas de Cataluña y Madrid y en la División de Formación de El Escorial.

En el año 2002 ascendió a inspector jefe y su último destino ha sido como jefe de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante durante los últimos seis años.

Además de este homenaje que realizan tradicionalmente los policías a los compañeros que se jubilan, la semana pasada se celebró también una comida de despedida y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, realizó también una visita a la Comisaría Centro con motivo de la jubilación de José Luis Rico y recorrió las instalaciones junto a su responsable hasta esta semana y el comisario jefe provincial, Manuel Lafuente.