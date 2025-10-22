Dos de cada tres centros de salud de Alicante dan cita médica con más de 48 horas

Dos de cada tres centros de salud de la provincia de Alicante dan cita médica a los pacientes por encima de los dos días que recomiendan las sociedades científicas, de hecho más de una treintena tiene una demora de más de una semana. Así lo ha afirmado este miércoles en Alicante el portavoz sanitario de Compromís, Carles Esteve. Según los datos que maneja esta formación, que tilda la situación de "alarmante", en la sanidad pública de la provincia de Alicante hay 269 centros de salud, de los que 178 no cumplen con ese criterio de un máximo de 48 horas para cita médica, y de ellos 30 dan cita con más de una semana de espera. Por municipios, la mayor demora ahora mismo estaría en Alcalalí (17 días); l'Atzúbia (12); Gata de Gorgos (13); Pego (11); Alicante (10); Santa Pola (10); y Elche (10).

Sobre la ciudad de Alicante, ha recalcado que el centro de salud Campoamor-Plaza de América de Alicante tiene el récord autonómico de demora, con 14 días; que la media de espera en la ciudad de Alicante es de 8,8 días; que todos los ambulatorios de la ciudad superan la recomendación internacional de dos días para cita; y que el 58 % la dan para más de una semana. Estos datos se desprenden de un informe elaborado por la oposición con datos oficiales solicitados a Sanidad y proporcionados por la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación.

Esteve, acompañado de la portavoz adjunta de esta formación en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, y de los ediles de Alicante Sara Llobell y Rafa Mas, ha desvelado estas cifras en el marco de la campaña Im-Pacients, con la que recorren la Comunidad Valenciana para denunciar las demoras producidas en la demanda de citas y contrastar los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno de Carlos Mazón.

El acto ha tenido lugar a las puertas del centro sanitario Campoamor-Plaza de América, al que señalan como el peor no solo en la capital sino en la provincia y en toda la Comunidad. Sara Llobell ha señalado que la situación de la ciudad de Alicante es alarmante.

"Tenemos la espera más larga de pediatría en la Comunidad Valenciana, con 6,5 días de media. Por otro lado, estamos viendo que el conseller de Sanidad está diciendo que la demora en Alicante es de cuatro días y en este centro de salud te pueden dar cita a 14 días. En el resto de la ciudad la media es de 10 días", ha dicho la edil.

A todo esto, prosigue, "se añaden las promesas de Mazón de construir el centro de salud de La Condomina, La Torreta y San Gabriel, y no hemos visto todavía nada. Más de dos años de legislatura y aún no han puesto ni una piedra. Para no faltar a la verdad, en el de La Torreta sí aplanaron el terreno pero no hemos visto que la obra haya continuado, no sabemos qué pasa".

Compromís asegura que el PP quiere crear un hub sanitario privado en la avenida de Dénia, lo que crea "una alarma". "Hacemos frente a ello. Apostamos por la sanidad pública, por construir más centros de salud, por reducir los días de espera para cita y no por un hub sanitario para construir más hospitales privados como ya hemos visto con el de Vistahermosa".

"Apostamos por la sanidad pública, no por un hub sanitario para construir más hospitales privados como ya hemos visto con el de Vistahermosa". Sara Llobell — Edil de Compromís en Alicante

Asimismo, han abundado en su apoyo a los profesionales sanitarios. De ahí que hayan creado un canal directo para que la gente pueda contar al conseller "cuál es la realidad y no lo que está viendo desde un despacho". Consiste en una réplica de las tarjetas SIP para repartir a los ciudadanos en cuyo reverso aparece un código QR con las instrucciones para contactar con el grupo de la oposición y presentar cuál es su situación, la enfermedad que padecen y las consecuencias de los retrasos.

Más ciudadanos contratan pólizas privadas de salud Compromís sostiene que la demora en los centros de salud hace que muchas personas vayan directamente a las Urgencias de los hospitales, saturando unos servicios que están dimensionados para otra función. "Esto pasa especialmente en las zonas más turísticas durante los meses de verano cuando la presión asistencial crece desmesuradamente al mismo tiempo que la cobertura de las bajas del personal y sus vacaciones es cada vez menor", precisan. Asimismo, consideran desproporcionado el aumento de la contratación de seguros de salud privados. "En nuestro caso, ya es uno de cada cinco valencianos que tiene contratado uno, lo que supone un esfuerzo económico de unos 700-730€ de media".

"La campaña Im-pacients denuncia la realidad de la gente, no la que la Conselleria de Sanidad quiere presentar", ha dicho Carlos Esteve.

Según los datos que maneja la propia administración, añade, "en las comarcas alicantinas de Alicante, dos de cada tres centros de salud dan cita de media a más de 48 horas. Todos los profesionales de Atención Primaria del mundo recomiendan que se dé cita en menos de 48 horas para poder parar patologías que si se complican pueden generar problemas que acabarán en Urgencias y en problemas mucho más graves", ha argumentado el diputado.

Demora en algunos centros de salud de la ciudad de Alicante, según Compromís / INFORMACIÓN

Así ha puesto el ejemplo de infecciones que se pueden curar en pocos días con un antibiótico y que pueden acabar en Urgencias hospitalarias por esa demora en Atención Primaria, inclusive en un ingreso en planta por patologías mucho más graves.

"Por eso es tan importante seguir la recomendación de dos días de las sociedades científicas. Pero lo peor es que tenemos 30 centros de salud en la que la primera cita te la dan a una semana”, ha abundado Esteve, que recogerá todas las quejas y sugerencias que reciban de los ciudadanos y se las presentará al conseller Marciano Gómez.

"Se recomienda que se dé cita en menos de 48 horas para poder parar patologías que si se complican pueden acabar en Urgencias" Carles Esteve — Portavoz de Sanidad de Compromís en las Cortes Valencianas

Por su parte, Aitana Mas considera que "el PP está jugando con la sanidad. Ha llamado a sus barones a bloquear la mejora, el estudio del cribado de cáncer de mama propuesto por el ministerio de Mónica García. Estamos viendo cómo el PP juega y hace partidismo con la sanidad. Las que hemos tenido que esperar pacientemente a que nos dijeran si tenemos un cáncer o no sabemos que con eso no se juega".

"Necesitamos una mayor transparencia de Sanidad. Nos ofrecen tarde los datos, boicotean el acceso a la información y cuando nos la dan, nos mienten" Aitana Mas — Diputada autonómica de Compromís

La diputada autonómica ha añadido en su mensaje que "cada minuto cuenta. En cuestiones de salud no vale el partidismo al que juega el Partido Popular. Estamos pendientes de salvar muchas vidas y eso quiere decir que necesitamos una mayor transparencia, porque los datos que ofrece la conselleria son mentira. Nos los ofrecen tarde, boicotean el acceso a la información y cuando nos la dan, nos mienten. Hay una gestión negligente de la sanidad que mantiene en la incertidumbre a la ciudadanía. Todo a favor del intento de ensanchar aún más la sanidad privada que llevan a cabo tanto Barcala como Mazón en sus gobiernos”, ha finalizado.