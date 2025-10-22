¿Cómo será la vivienda del futuro en Alicante? Expertos lo analizan en el Foro Inmobiliario

¿Cómo será la vivienda de Alicante en 2045? Es una de las preguntas que se han querido responder este miércoles en el Foro Inmobiliario de INFORMACIÓN. Expertos promotores y arquitectos han analizado cómo será el desarrollo de la ciudad con el nuevo Plan General y, especialmente, cómo afectará al ámbito residencial.

"La vivienda asequible no se puede decretar"

Miguel Ángel Quiles, director de la división de clientes de TM Grupo Inmobiliario, ha señalado que "Alicante se enfrenta al desafío doble de crecer y hacerlo bien". En este sentido, ha apostado por un desarrollo "compacto y diversificado", aunque ha manifestado que el reto es "hacerlo realidad". Para ello, ha reclamado a la Administración que sea ágil y que disponga de suelo residencial: "La única forma de hacerlo es si la Administración y los promotores caminamos juntos".

Quiles ha considerado que la ciudad "debe combinar muy bien la planificación, la inversión y la sostenibilidad", celebrando que "parece que el nuevo plan abre la puerta a usos más diversos". En este sentido, ha valorado que el 40 % de los compradores en la provincia provienen de fuera del territorio alicantino, lo que ha considerado "una gran oportunidad". Para la existencia de vivienda asequible, el responsable de TM Grupo Inmobiliario cree fundamental "una política de suelo más dinámica" que permita a los promotores "desarrollar proyectos mixtos", pero ha advertido de que ese tipo de equilibrio "no se puede decretar".

Preguntado sobre el futuro de Alicante, Quiles ha vaticinado que la ciudad seguirá mirando hacia el Mediterráneo y ha apuntado que se debe buscar "combinar el desarrollo económico y el bienestar" para adaptarse a las necesidades demográficas y sociales de los próximos años. En la misma línea, ha incidido sobre la importancia de adaptar el urbanismo a los futuros fenómenos meteorológicos adversos y al cambio climático. Eso sí, ha advertido también de que "no todo es la liberación de suelo", sino que también es necesaria "una estrategia para atraer inversión y turismo de calidad", haciendo de Alicante "un destino moderno, sostenible, conectado y accesible", como ya están haciendo otras ciudades europeas.

En cuanto a los retos del futuro, Quiles ha indicado que "hay que ser capaces de ofrecer vivienda a los residentes de la ciudad" al mismo tiempo que "se busca que la ciudad sea un referente que pueda competir en un escenario internacional".

"Hay que pensar en la población para los futuros barrios"

Por su parte, la secretaria del Colegio de la Arquitectura Técnica de Alicante, Ana Martínez Amante, ha valorado la "oportunidad" que representa la renovación del Plan General. "El modelo compacto de ciudad es muy atractivo", ha señalado, pidiendo también una solución para "todas aquellas áreas que quedan un poco descolgadas" en el plan de 1987, uniendo los barrios y conectándolos con zonas verdes: "Hay que tener en cuenta el volumen de población para el desarrollo de los nuevos barrios".

Martínez ha añadido que "el plan va un poco ajustado a las necesidades de hoy en día" y que, en Alicante, "hay un parque inmobiliario muy antiguo con serios problemas" en materia de renovación. "Tenemos un montón de viviendas cerradas y locales vacíos en zonas que no son comerciales, por lo que esperamos que se genera facilidad a los cambios de uso".

Consultada sobre las oportunidades del futuro Plan General, la representante del Colegio de Arquitectura Técnica ha insistido en la necesidad de facilitar los cambios de uso y una mayor flexibilidad para transformar los locales comerciales en viviendas. "Las modificaciones tendrían que ser más ágiles para atender las necesidades de la población", ha apuntado Martínez, quien también ha reclamado una mejor conexión entre barrios a través del transporte público.

"Las viviendas tienen que ser más compactas"

Además, Adrián Barbudo, director comercial & marketing de MPC Group, ha apuntado que Alicante "tiene la oportunidad de ser un referente y esta capacitada para atraer tanto al cliente nacional como al internacional". En cuanto a las oportunidades de futuro, ha indicado que "lo primero que hay que hacer es abrazar el turismo residencial" porque permitiría "ayudar a reducir el envejecimiento de los barrios".

El responsable de MPC Group ha advertido de que, para aprovechar esas oportunidades, es "imprescindible" que haya más agilidad con la administración: "No puede ser que se presente un proyecto y haya que esperar durante años", ha lamentado. Sobre las viviendas del futuro, Barbudo ha señalado que la tendencia es cambiante: "Las viviendas tienen que ser más compactas y más pequeñas, con servicios como gimnasio o piscina en la comunidad". Una serie de peticiones que "se tienen que tener en cuenta sin olvidar la dificultad que tiene el joven para acceder a la vivienda".

Barbudo ha añadido que "hoy en día, la digitalización ya te obliga a realizar viviendas mucho más sostenibles que hace 15 o 20 años", lo que pone de manifiesto que "la sostenibilidad tiene que arrancar ahí", pero que, al mismo tiempo, "tiene que ir acompañada también de una movilidad más ecológica, con más líneas de TRAM". Por último, sobre las demandas del mercado, el representante de MPC Group ha puesto el foco sobre la importancia del entorno: "Es fundamental porque la demanda nos pide cercanía a los servicios, colegios, hospitales... No solo a un centro comercial, debemos pensar en esos barrios de los 15 minutos en los que se pueda encontrar de todo".