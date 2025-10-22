Cuatro décadas de crecimiento: cómo ha cambiado Alicante desde el Plan General de 1987

El Plan General de Alicante como hoja de ruta para el futuro de la ciudad. El abogado urbanista Rafael Ballester ha participado hoy en el Foro Inmobiliario de INFORMACIÓN para poner en contexto la trayectoria del planeamiento urbanístico de Alicante. En su intervención, el socio del bufete Pérez Segura ha dado respuesta a cuestiones como qué es el Plan General y qué se puede esperar de él, cuándo podría estar listo y los distintos retos y oportunidades que plantea el documento, aprobado originalmente en 1987 y aún pendiente de renovación.

Ballester ha recordado que esta herramienta nació con una vocación inicial de que su "vida útil" fuese de 12 años, por lo que tendría que haberse renovado en 1999. El intento del Ayuntamiento no fructificó, siendo archivado definitivamente en 2015. Esta situación ha provocado que, hasta la fecha, se hayan llevado a cabo más de medio centenar de modificaciones del texto original. En el presente mandato, el gobierno municipal ha vuelto a tratar de impulsar la tramitación de un nuevo plan, que según Ballester, "se encuentra todavía en una fase muy embrionaria", ya que solo se conocen los informes previos para su redacción.

40 años de crecimiento

En su exposición, Ballester ha repasado el crecimiento de la ciudad desde la entrada en vigor del Plan General, en 1987: desde el desarrollo urbanístico de Playa de San Juan, al impulso de las nuevas áreas industriales o de las infraestructuras de transporte, junto con obras de conectividad como la Vía Parque, aún pendiente de finalización, o el terreno ganado al mar para la ampliación del puerto. Casi 40 años en los que Alicante ha pasado de tener 270.000 a 360.000 habitantes; el aeropuerto ha superado los 18 millones de pasajeros; se ha materializado la llegada del AVE; la EUIPO se ha consolidado como oficina europea de gran impacto en la ciudad; y la Universidad de Alicante ha duplicado su alumnado.

Ahora, dado el contexto actual, la ciudad necesita con urgencia una renovación de su principal herramienta de planeamiento: "Casi 40 años después tenemos un plan analógico en un contexto de inteligencia artificial, por lo que se encuentra superado respecto a su estrategia original", ha señalado Ballester. El abogado ha añadido que "el documento va a remolque de la sociedad, las leyes y las necesidades de la ciudad, y se está sometiendo siempre a examen con planes y modificaciones". Por ello, Ballester ha calificado el planeamiento actual como "obsoleto, frágil, insuficiente, inseguro y disuasorio".

Proceso de renovación

Para ello, Alicante se encuentra ahora inmersa en un proceso de renovación del Plan General Estructural, el primero de los dos documentos (junto con el Plan de Ordenación Pormenorizada) que componen lo que anteriormente se conocía como Plan General de Ordenación Urbana. Estos trámites se iniciaron con la consulta previa ciudadana, finalizada el pasado mes de mayo, y se encuentra actualmente en la fase de redacción del borrador.

Cuando finalice la elaboración del texto preliminar, será el turno de obtener un primer documento de alcance tras el visto bueno de la Generalitat Valenciana; proceder a su aprobación inicial; abrir un nuevo proceso de participación pública y consultas sectoriales; volver a validar el documento en el Ayuntamiento; obtener la declaración ambiental favorable, de nuevo de la Generalitat; y, por último, proceder a la aprobación definitiva. Una tramitación que, a juicio de Ballester, podría extenderse "entre seis y ocho años, siendo generosos". Cuando concluya, será el turno del Plan de Ordenación Pormenorizada, que podría extenderse entre otros dos y cuatro años más, lo que en el mejor de los casos fijaría en 2033 el horizonte para contar con un nuevo Plan General al completo.

Con esta prolongada tramitación, Ballester ha advertido de que uno de los grandes riesgos que corre la ciudad es "que el Plan General nazca obsoleto", por lo que vaticina que el documento original de 1987 "se quedará durante mucho tiempo". Para tratar de solventar este bloqueo, el abogado ha puesto sobre la mesa la figura de los Planes Estratégicos Urbanos, que están explorando ayuntamientos como el de Madrid, y que permiten una respuesta más específica e inmediata, al ser de tramitación exclusivamente municipal.

Alicante, en el futuro

Pese a que aún no se conocen los detalles del borrador que está elaborando el ejecutivo municipal, Ballester se ha aventurado a dibujar las líneas de lo que la ciudadanía puede esperar de él. Principalmente, cabe tener en cuenta el incremento de población estimado para los próximos años, en los que se augura que la ciudad pueda superar los 500.000 habitantes en 2050.

Un aumento poblacional que exigirá mayor superficie de equipamientos, dotaciones públicas, suelo residencial y zonas verdes. Además, según ha expuesto Ballester, el futuro Plan General deberá responder a retos como la adaptación al cambio climático (con especial atención a la prevención de inundaciones y seísmos); la planificación de la movilidad local y metropolitana; la recuperación del patrimonio histórico; la oferta de vivienda; y el impulso de los usos económicos.