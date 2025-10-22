Universidad
Ya hay fecha para la Selectividad de 2026 en Alicante
Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas
Ya hay fecha para la Selectividad del próximo año en la provincia de Alicante. La convocatoria ordinaria de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad)2026 se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Asimismo, se ha aprobado mantener los mismos horarios de examen del curso anterior, de modo que las materias obligatorias y troncales se realizarán en horario de mañana y las materias optativas por la tarde. Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.
La Comisión Gestora de la Comunidad Valenciana se ha reunido este miércoles para aprobar el calendario, horario y estructura de la PAU de 2026, así como para ratificar el nombramiento de los especialistas de cada materia y los correspondientes asesores. La comisión, presidida por la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha contado con la asistencia de los directores generales de Universidades y Ordenación Educativa, el coordinador general de la PAU, así como los representantes de las cinco universidades públicas valencianas, de la Secretaría Autonómica de Educación y de los institutos de educación secundaria.
La misma estructura de examen, con excepciones
La Comisión Gestora ha decidido también mantener la estructura de exámenes del curso pasado, salvo aquellos que ya comunicaron el curso pasado que se iba a introducir algún cambio, como Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Dibujo Técnico, según ha informado la Conselleria de Educación, sin dar más detalles sobre las modificaciones de estas dos asignaturas. Lo que sí ha señalado es que esta medida se ha adoptado "con el objetivo de ofrecer seguridad y tranquilidad al alumnado". En este sentido, se ha acordado que cualquier propuesta de modificación futura deberá trabajarse con, al menos, un curso de antelación, garantizando así la previsibilidad del proceso.
En esta misma sesión se ha aprobado el nombramiento de los especialistas de todas las materias y de los asesores correspondientes, encargados de coordinar la elaboración de los modelos de examen de cada asignatura.
Además, la Comisión ha aprobado el calendario de las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, que se celebrarán los días 25 de abril para ambos colectivos y 9 de mayo de 2026 para la segunda sesión de los mayores de 25 años.
