Se retoman las obras en la calle Pintor Otilio de Alicante tras una nueva fuga de gas

Preocupación y expectación. Es lo que han sentido los vecinos del barrio de Altozano, en Alicante, después de que se haya detectado hacia las 12 del mediodía de este miércoles una fuga de gas durante las obras que se están llevando a cabo en la calle Pintor Otilio, en la zona adyacente a la avenida Conde Lumiares.

Según han explicado operarios de la zona, el escape se ha producido durante los trabajos, mientras el suelo estaba siendo intervenido con trabajos de excavación. Una tubería se habría perforado al estar “solo 20 centímetros bajo la superficie y sin ningún indicador para que se distinga” su localización, han protestado algunos trabajadores.

Los bomberos han despejado la zona y han instado a alejarse a las personas con teléfonos móviles y a los fumadores ante los peligros del escape de gas. La incidencia se ha dado por finalizada poco antes de las dos del mediodía, y los obreros han podido seguir con los trabajos.

Una fuga de gas obliga a paralizar de nuevo las obras en la calle Pintor Otilio de Alicante / Pilar Cortés

Problemas y retrasos

Los vecinos contabilizan ya tres fugas de gas desde que empezaron las obras en la calle citada. No son los únicos problemas que ha sufrido la obra, que arrancó en marzo de este año después de que la calle cerrara al tráfico en 2024 por hundimiento de la calzada.

Según el plazo de ejecución del contrato de la obra, los trabajos tendrían que haber finalizado en septiembre, pero el contrato se extendió un mes a petición de la empresa. La realización de unos trabajos de mantenimiento y reparación en la red de agua potable interfirió en el desarrollo de la actuación. La nueva fecha para finalizar los trabajos era el 2 de octubre, pero tampoco se cumplió este plazo. Entre tanto, la calle lleva cerrada al tráfico desde hace un año y medio.

A principios de este mes de octubre se constató la ausencia de trabajadores de la obra, que habían vuelto a operar en la calle Pintor Otilio este mismo miércoles, 18 días después de que no regresaran. El Ayuntamiento de Alicante no ha informado de ninguna nueva prórroga para retomar estas obras, que ya acumulan diversos retrasos.