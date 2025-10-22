"Recurrir al bastón de la inteligencia artificial no permite desarrollar el cerebro"

La inteligencia artificial en la infancia, ¿aporta o pone en riesgo de pensamiento crítico de los niños?

La inteligencia artificial aporta y también pone en riesgo del pensamiento de los niños. Como casi todo en la vida, tiene su lado luminoso y su lado oscuro. El lado luminoso es la posibilidad de acceder a información y la posibilidad de producir textos de mejorarlos y eso puede ser de gran valor. Hay una diferencia que hace Warren Broadey un investigador y pionero de la IA entre una humanidad aumentada tan sólo en su sus capacidades funcionales y una humanidad mejorada en donde los aportes de la inteligencia artificial pudieran enriquecer en la medida en que son retomados no como la verdad última o la mejor versión sino como algo que también puede editarse y mejorarse siempre y cuando no endiosemos la producción de la IA. Es ese endiosamiento (porque ahora la inteligencia artificial ocuparía el lugar de la religión de los nuevos imperios tecnológicos y el dataismo) el que resulta tóxico y empobrecedor.

Los expertos abogan por enseñar a los alumnos a sacar el potencial de esta tecnología en lugar de prohibirla en las clases, ¿qué opina?

Mi opinión es que no se trata de prohibir, sino de regular. De administrar, pero eso supone sin duda momentos de prohibición, momentos en donde se prive de esa comodidad, muchas veces viciosa a los alumnos porque eso suplanta el pensamiento. A la vez, claramente se pueden encarar actividades y tareas organizadas desde la perspectiva escolar o académica a cargo de los maestros y profesores que puedan utilizar con gran riqueza a la inteligencia artificial pero desde este lugar no del vicio sino de él empleo enriquecedor.

En un niño, ¿cómo puede afectar que la IA se lo dé todo hecho y de forma inmediata?

Recurrir a la muleta o el bastón de la inteligencia artificial no permite desarrollar la musculatura de una pierna y en este caso la del cerebro, porque muchas veces los chicos cuando utilizan la inteligencia artificial no aprenden a través de su utilización, sino que la catapultan en la resolución de alguna tarea.

La inteligencia artificial aporta y también pone en riesgo del pensamiento de los niños

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

¿Qué mecanismos tienen que emplear los padres para controlar el uso de la IA en los niños?

Jonathan Haidt pregunta al comienzo de su libro "La generación ansiosa": ¿usted dejaría que su hija viaje sola a Marte? La clave está en el acompañamiento, la clave está en el tiempo que se dedique a acompañar a los chicos. En la película Stanno tutti bene Marcelo Mastroianni va a visitar a su hija que le ha pedido que se quede con su nieta ya que ella tiene que salir .El, preocupado dice que no tiene mucha experiencia con bebés, pero entonces la hija le dice que la nena es tranquila y que cualquier cosa la ponga frente al televisor. La cámara enfoca a la niña que de repente empieza a llorar, pero al rato vuelve recuperar la sonrisa porque Marcelo la ha puesto frente al televisor. Sin embargo, un rato después la niña vuelve a estar contenta, con cara de hipnotizada mirando algo. Entonces la cámara se aleja y nos muestra que Marcelo le había puesto frente al lavarropas encendido. Está claro que la cuestión no sería hacer una cruzada contra los lavarropas, sino que el problema es el tiempo que no podemos dar para que la tecnología sea asimilada de manera acompañada.

Estamos a tiempo de evitar la inutilización de nuestros recursos mentales

¿Cómo imagina la educación y el pensamiento crítico infantil dentro de diez años, en un contexto dominado por la IA?

Claramente eso depende de nosotros. Eric Sadín dice que la inteligencia artificial no debe ser una vía para generar inutilidad. Añado un chiste gráfico de un gran humorista argentino, que se llama Tute, que refleja claramente hacia donde podría ir la humanidad en el camino de la inutilización de nuestros recursos mentales. Estamos a tiempo de evitarlo, no tirando a la inteligencia artificial por la ventana, porque eso no es posible ni realista, sino tomándola y poniéndole al servicio de nuestro fines sin endiosarla. Porque siempre estamos necesitando dioses y algunos no merecen ser adorados sino recibidos críticamente.