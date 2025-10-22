El juzgado vuelve a prohibir la entrada de las máquinas en la finca disputada en Alicante a golpe de excavadora

Una semana después de que la maquinaria pesada regresara a la finca que una promotora disputa a una familia a golpe de excavadora, un juzgado de Alicante ha dictado una resolución ordenando el cese inmediato de los trabajos y que se abstengan de cualquier acto de ocupación del inmueble. El litigio se produce entre los herederos de la familia Boluda que llevan más de 50 años viviendo allí y la promotora Gestipaulista. A pesar de que se dictó sentencia por la que se daba la razón a los Boluda en el litigio por la posesión de la finca, las excavadoras de la promotora regresaron la semana pasada, donde procedieron a colocar una valla separando el terreno que considera suyo (el huerto) del resto de la parcela (las viviendas). La empresa considera que se trata de dos parcelas diferentes y que el suelo donde lleva a cabo los trabajos es suyo. Tras alertar de la situación el abogado que representa a la familia Boluda, el letrado Francisco Ruiz Marco, el juzgado ha dictado una resolución en la que se requiere a la mercantil el cumplimiento de las medidas cautelares por este órgano.

Esta orden implica que los demandantes se abstengan de entrar en el inmueble sito en la avenida Costa Blanca, 50 con la consiguiente prohibición de acceso. El juzgado ordena el cese inmediato en la actividad y les ordena que se abstengan de cualquier acto de ocupación material dentro del inmueble; así como el desalojo de la maquinaria y los trabajadores introducidos en la finca, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. La providencia recalca que con cada incumplimiento podrían imponerse multas coercitivas y podrían incurrir en un delito de desobediencia.

Por su parte, los letrados Jesús Coslado Camacho y Concepción Ferrández, que representan a la promotora Gestipaulista S.L. han asegurado que se reafirman en su estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales y rechazaron cualquier ocupación o perturbación en la parcela de la familia Boluda.

La promotora dice que cumple la legalidad

"Estamos cumpliendo escrupulosamente con todas las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento en curso", señalaron y aseguraron que el requerimiento resulta una actuación procesal impulsada por la parte contraria y constituye "una interpretación sesgada y manipuladora de las resoluciones judiciales". En este sentido aseguraron que se podría haber actuado con "mala fe procesal e inducido a error en la emisión del requerimiento", anunciando medidas legales por los perjuicios que pudiera ocasionarle esta situación. "La empresa ha respetado en todo momento el contenido de los autos dictados por el juzgado, incluso la sentencia", recalcaron. A lo que añadieron que "Gestipaulista se mantiene dentro de los límites de la parcela de su legítima propiedad, sin invadir ni perturbar en ningún momento el terreno perteneciente a la familia Boluda".

El abogado de la familia Boluda puso los hechos en conocimiento del juzgado para que actuara por lo que consideraba un flagrante incumplimiento de la resolución; mientras que los letrados de Gestipaulista, consideraban que se trataba de "una reanudación legítima de los trabajos en la finca conforme al título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad (el proceso por la propiedad, cuyo juicio está señalado para el año que viene, aún no está resuelto) y previa obtención de las licencias urbanísticas y autorizaciones administrativas oportunas expedidas por Ayuntamiento de Alicante".