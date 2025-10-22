El Oktoberfest convierte a Alicante en la capital de la cerveza alemana
El evento es gratuito y se celebrará en la plaza de toros durante dos semanas
Los amantes de la cerveza alemana están de enhorabuena. Entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre se celebra en Alicante el Oktoberfest, el festival oficial de la cerveza germana.
La plaza de toros es el escenario elegido para disfrutar no sólo de la bebida sino también de la gastronomía alemana, en una de las fiestas más populares del mundo.
La entrada es gratuita y se podrá asistir de lunes a viernes de 18.30 a 01.00 horas y los sábados y domingos de 12.30 a 01.00 horas.
Además de la famosa cerveza Paulaner, los visitantes podrán disfrutar de pretzels recién hechos y salchichas bockwurst y bratwurst y codillos al estilo bávaro además del típico postre ‘apfelstrudel’. La fiesta también estará animada por dj’s y habrá concursos como el tradicional levantamiento de jarras en el que los participantes tendrán que aguantar su cerveza el máximo tiempo posible.
