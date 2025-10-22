El Consell rechaza aumentar sin revisarle el grado de minusvalía a un alicantino con las piernas amputadas

El Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades, dependiente de la Dirección General de las Personas con Discapacidad de la Conselleria de Bienestar Social, respondió con fecha 22 de julio de 2025 a una petición de revisión al alza de minusvalía que un alicantino con las dos piernas amputadas por debajo de la rodilla presentó el 23 de junio de 2023 ante el empeoramiento de su salud. Tiene el mismo grado desde abril de 2018.

La contestación, que ha tardado dos años, le mantiene en la misma situación en que estaba, con una minusvalía del 58 % pero sobre todo se queja de que han dictaminado sin someterle a pruebas médicas. "No me ha llamado para nada", afirma.

Luis Vera, de 60 años, ha acudido a asesorarse a Cocemfe para reclamar sus derechos por vía judicial

Consultada al respecto la conselleria afectada, han indicado que no se niegan revisiones. "No se le ha denegado nada, de hecho se le hizo revisión en julio", que le dio menos de lo que tenía, por lo que se ha mantenido la inicial, afirmaron las fuentes oficiales. Sin embargo, el afectado insiste en que no le han hecho revisión médica y que ni siquiera le han llamado, por lo que ha presentado varios recursos por vía administrativa y ahora ha contratado a un abogado, tras consultar con la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe).

"La silicona me está provocando cada vez más heridas en la pierna derecha y hay días que no me puedo poner las botas" Luis Vera

La notificación que el alicantino recibió en julio, de varias hojas, le dejó boquiabierto puesto que le mantiene el grado de discapacidad que tiene reconocido desde hace 7 años pese a que cada vez sufre más dificultades para moverse. Solo se le modifica la movilidad reducida, que pasa de 7 puntos a un 41 % al hacerse ahora con un baremo.

En septiembre, tras reclamar varias veces, se le remitió resolución de la dirección territorial sobre reconocimiento del grado de discapacidad "emitido por el equipo multiprofesional del Centro de Valoración y Orientación", reza en el documento, donde se le informa de los datos que se han tenido en cuenta para calificar su grado de discapacidad.

El afectado sufrió la amputación de ambas piernas / Jose Navarro

Limitaciones

El afectado, Luis Vera, de 60 años, trabaja como conserje en Alicante y lleva prótesis por debajo de las rodillas con las que hasta ahora podía hacer vida normal con limitaciones. Sin embargo, la silicona le está provocando cada vez más heridas en la pierna derecha y hay días que no se puede poner las botas, explica.

La causa fue una sepsis meningocócica, una variante de la meningitis muy mortífera, que le provocó la coagulación de la sangre en las dos piernas. "Mi madre venía a venir a la UCI y decía que tenía los pies negros. Al subirme a planta y abrir los ojos a los veinte días la enfermera dijo que no había visto nada igual". El 19 de diciembre de 2003 le cortaron las dos piernas por debajo de las rodillas, que por suerte pudo conservar, explica el afectado.

Así cuenta lo que le está pasando con la administración. "El 23 de junio de 2023 hice una petición de revisión de minusvalía y el 22 de julio de 2025 me salió la resolución por agravamiento de mi situación y no me han llamado para hacerme pruebas. Han decretado por los papeles".

Hace siete años, la anterior revisión

Vera explica que la revisión anterior fue hace siete años, "y las rodillas no me responden igual. Llevo una prótesis en el hombro y no puedo moverlo. En 2018 me reconocieron un 58%"

Entre 2003 y 2018 tenía un 53 % faltándole las dos piernas. En resumen, que "de 2003 a 2025 me han subido solo cinco puntos pese a que me han puesto en el fémur once tornillos por una rotura en 2011, que no han contemplado en el informe".

Por ello, siente que le están tomando el pelo pues cuenta que su primer médico de la mutua le dijo que un reconocimiento de un 53% faltándole las dos piernas era muy poco.

Pide una valoración justa

El solicitante considera que debería tener al menos un 68% o 70 %. "Pido que se me valore justamente porque hasta los 67 años de la jubilación así sé que no voy a llegar", señala. Por ello, decidió contactar con la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) para recibir orientación de su asesoría jurídica sobre cómo actuar.

El reclamante con el informe que acaba de recibir tras dos años de espera que le mantiene el mismo grado / Jose Navarro

Para su dictamen, la comisión de valoración recoge el historial médico del reclamante: la amputación traumática completa a un nivel entre rodilla y tobillo, extremidad inferior derecha; la secuela de amputación traumática completa a un nivel entre rodilla y tobillo, extremidad inferior izquierda; la secuela de la presencia de articulación de hombro artificial; apnea obstructiva del sueño y otros trastornos de disco intervertebral, región lumbar, tal y como figura en el informe.